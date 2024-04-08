الحمل

يحمل اليك هذا اليوم أرباحاً، وقد يصلك خبر أو اتصال من الخارج وربما تعدّ لإطلاق مشروع أو للإعلان عن خطة لافتة، وتفرح لتسوية وانفراج

الثور

يبدو هذا اليوم جيداً للسفر أو للحصول على مهنة أو عمل تصبو إليه، تتخذ قرارات سريعة ومنطقية وتتبع حدسك فتحقق الإنجازات

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الجوزاء

تخرج بأفكار خلاقة تثير الإعجاب، لكن المهم أن تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل وان لا تتوجه نحو اهمال مسيء اليك

السرطان

من الممكن أن تواجه تراجعاُ ما، أونزاعاً مع سلطة، كذلك قد تطلب إليك التضحية في شأن معقد

الأسد

تتمتع بشعبية جيّدة، لذلك ستنجح في تشكيل فريق أوفي قيادة تيار معيّن أوتنظيم حلقة وورشة مهمة حسب اختصاصك وتوجهّك

العذراء

تظهر بلبلة وتشتد الضغوط عليك، وربما تجد نفسك في مواجهة صعبة، مهما حاولت ان تكسب ثقة الآخرين، إلا ان بعضهم ما زال يشكك في قدراتك

الميزان

ترتدّ عليك بعض الأحداث إيجابياً، فتنتهزو فرصة ما لتثبيت رجليط، أو لتقبُّل عرض قد يأخذك إلى مكان آخر أو إلى عمل جديد أو منصب كنت تحلم به

العقرب

تُتاح لك فرص لها علاقة بما أنجزت في الماضي تواكبها بمهارة كبيرة. ربما تفكر في دراسة او تهتم بشؤون بعض الاولاد وتفرح للتطورات

القوس

قد تتاح لك فرصة قيادة احد المشاريع ، لكن الأمر يسبب بعض الاحتكاكات، كن على ثقة بنفسك، وصارع من أجل الانتصار لأهدافك التي تعلق عليها آمالاً كباراً

الجدي

تعالج مسائل مالية طارئة، أو تناقش قضية استثمار مهمة وقد تكون مصيرية

الدلو

تواجه اليوم من يحاول أن يعرقل بعض خطواتك، ما يجعلك تضاعف الجهود، متحدّياً كل من يروقه أن يعترض الطريق

الحوت

يحتاج إليك الزملاء في العمل ويؤدون دوراً في توجهاتك، فتشاركهم اهتمامات موحدة وتقدم النصائح او تتخذ القرار عنهم