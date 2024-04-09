الأمر ممكن.. هل ستنمو النباتات على سطح القمر؟

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أعلنت وكالة "ناسا" الأميركية مؤخراً عن نيتها البدء بمشاريع زراعية على القمر، من خلال تجربة ستجري في إطار بعثة "أرتميس - 3" القمرية LEAF.وبالطبع، لن يزرع أحد أي شيء في التربة القمرية المفتوحة، وسوف تنمو النباتات وتتطورإن وُجدت داخل دفيئة صغيرة. لكن الدفيئة نفسها ستنشأ في منطقة مكشوفة، كما يقول العلماء.وقالت "ناسا": "ستكون LEAF أول تجربة لمراقبة عملية التمثيل الضوئي والنمو واستجابة النباتات للإجهاد في ظل ظروف تأثير الأشعة الكونية والجاذبية الجزئية".واستناداً إلى البيانات التي تم جمعها، يحاول العلماء فهم ما إذا كانت النباتات المزروعة على القمر صالحة للأكل أم لا. ودراسة فوائد المستوطنات الطويلة المدى التي ما زال البشر يعتزم إنشاؤها على القمر.وفي الوقت نفسه يجري الباحثون تجارب على الأرض، تحاكي الظروف على القمر والمريخ. قائلين إن النشاط الزراعي خارج الأرض ممكن تماماً. (الميادين)