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منوعات

شابة تصدم متابعيها على تيك توك.. تذوقت وجبات مكونة من الحشرات

Lebanon 24
09-04-2024 | 15:15
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روت "إلميرا" عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة تيك توك، أنها كانت دائما فضولية ومتحمسة لتذوق الوجبات المكونة من الحشرات ومنتجاتها، ما دفعها إلى تذوقها في نهاية المطاف.

 وفي هذا السياق، تناولت إلميرا وجبات مصنعة تستبدل لحم البقر بالحشرات وتذوقت الأطباق الغنية بالفلفل الحار والمطبوخة بتوابل مميزة والفاصوليا السوداء، مدعية أنها لذيذة مثل اللحوم العادية.

 وتساءلت إلميرا أنه "إذا كان بإمكانها أكل لحم الخنزير، فما المانع في أكل ذبابة؟"، وهذا ما جعلها تخوض التجربة من دون أي تردد.

 وقالت إلميرا إن الوجبات تتشابه إلى حد كبير مع الوجبات المصنوعة من لحم البقر بدءًا من رائحتها وصولا إلى ملمسها، كما أن التوابل متوازنة بدقة لتدمج النكهات المدخنة مع بعضها البعض.

 وشرحت إلميرا أن رائحة الطعام كانت لذيذة تمامًا أثناء طهيه، وهي متأكدة من أنه بحال عدم معرفة أي شخص بمكونات الوجبة، فسيطلبها على الفور.

( lbc)

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