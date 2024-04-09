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برجك اليوم

Lebanon 24
09-04-2024 | 23:00
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الحمل
قد تتأثر صحتك بسبب الإفراط في تناول الوجبات التي لا تستطيع معدتك هضمها. لذا، خطط لممارسة تمرين روتيني واحتفظ بحيويتك لفترة أطول من الوقت.
الثور
من المحتمل أن تنفق الكثير على أشياء مثل الأثاث والملابس ومستحضرات التجميل. ومع ذلك، سوف تكون قادرًا على إيقاف إنفاقك قبل أن تصل إلى مرحلة الإسراف.
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الجوزاء
تجنب التورط في المزيد من تراكم الأعمال. لقد كنت تتهرب من التزاماتك وهذا هو أفضل وقت للوفاء بجميع التزاماتك. ستحتاج إلى الانضباط والتركيز لإكمال مهامك بالإضافة إلى جرعة صحية من قوة الإرادة.
السرطان
قد تشعر بالثقة والسعادة وهذا رُبما سيظهر في سلوكك ولغة جسدك. سوف يلاحظك الناس اليوم أينما ذهبت ومن المرجح أن تترك انطباعًا جيدًا. سوف تسير اجتماعات العمل المهمة في اتجاه إيجابي.
الأسد
قد تجد نفسك متملكًا بشأن الأشياء المادية. لا تمسك الأشياء بقوة. قد تفكر أيضًا في تغيير منزلك. سيكون من الجيد نشر الكلمات الطيبة بين أصدقائك وزملائك.
العذراء
توقع أخبارًا جيدة اليوم من المؤكد أنها سترسم البسمة على شفتيك. من المتوقع أن تكون محاطاً بالأصدقاء والعائلة اليوم.
الميزان
من المرجح أن يكون اليوم حافلا بالأحداث. قد تنشأ ظروف تجبرك على مواجهة حدث سابق كنت تتجنبه. أنت بحاجة إلى تبني وجهة نظر متسامحة من أجل التعامل مع هذا الوضع الماضي لأنك تميل إلى القسوة دون داع على الجميع، وخاصة نفسك.
العقرب
قد يكون اليوم متقلبًا بين الأمور العاطفية والعملية. في الصباح، قد تحكم على الأمور المختلفة بناءً على استجاباتك العاطفية. قد يؤدي هذا إلى بعض الأحكام الخاطئة، لكن الأمور ستبدأ بالاستقرار في المساء وستقوم بتطوير نهج أكثر عملية.
القوس
قد تشعر بالإبداع وقد تصبح على استعداد لإنجاز عدد أكبر من الأشياء. ومع ذلك، فإن الخوف الحقيقي مما سيفكر فيه الآخرون ويقولونه قد يعيقك. من المفارقة أنه على الرغم من شعورك بالإبداع والنشاط، فإن ثقتك بنفسك في الواقع عند مستوى منخفض.
الجدي
يمكنك أن تتوقع درجة كبيرة من الدعم والتقدير من المحيطين بك. أنت الآن مليء بالحيوية والتفاؤل ومستعد للقيام بمشاريع جديدة. سيقودك هذا إلى الاستثمار في مشاريع معينة من المحتمل أن تكون مجزية للغاية في المستقبل.
الدلو
أنت مليء بالطاقة الإيجابية اليوم. يجب أن تنغمس في رغبتك في تدليل نفسك وقد ينتهي بك الأمر إلى إنفاق مبلغ كبير من أجل متعتك الخاصة.
الحوت
أنت بحاجة إلى إسعاد أي شخص قريب منك اليوم، وهذا الفعل في المقابل سيفتح لك بوابة الحظ السعيد.
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