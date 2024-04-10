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يبلغ من العمر 124 عاماً.. نزاع على لقب "أكبر معمر"!

Lebanon 24
10-04-2024 | 03:00
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أكد مسؤولون حكوميون في بيرو ان أكبر معمر في العالم حالياً هو أحد مواطنيها ويدعى مارسيلينو اباد إذ يبلغ من العمر 124 عاماً.

وقالت الحكومة إن اباد مولود في عام 1900 في منطقة هوانوكو بوسط بيرو، وإنه أكبر سناً من أكبر معمر في العالم تسنى التحقق من عمره على نحو مستقل.
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وأضافت الحكومة في بيان: "في أحضان الطبيعة الهادئة طور مارسيلينو اباد أسلوب حياة صحياً وسلاماً داخلياً انعكس على صحته الجيدة وشخصيته الودودة".

ومضت تقول: "أتاح له ذلك بمرونة ومهارة تجاوز 12 عقداً، ليبلغ من العمر 124 عاماً في الخامس من أبريل الجاري".

وتقول السلطات البيروفية إنها تساعد اباد في التقدم إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية للتحقق بشكل مستقل من عمره.

من جهته، قال متحدث باسم الموسوعة في بيان: "تتلقى الموسوعة الكثير من الطلبات من أفراد يزعمون أنهم أكبر معمرين على قيد الحياة".

وسيتضمن التحقق من عمر اباد وثائق رسمية وأدلة أخرى لفحصها من فريق خبراء "لإثبات ذلك الإنجاز دون أدنى شك".

وتدرج موسوعة غينيس للأرقام القياسية حالياً أكبر رجل على قيد الحياة، وهو بريطاني يبلغ من العمر 111 عاماً حصل على اللقب هذا الشهر بعد وفاة رجل فنزويلي كان يبلغ من العمر 114 عاماً.

وتبلغ أكبر امرأة على قيد الحياة من العمر 117 عاماً، في حين أن أكبر شخص تم التحقق منه على الإطلاق بلغ 122 عاماً.
 
 
 
 
وعاش اباد، الذي ولد في بلدة تشاجلا الصغيرة، بعيداً عن الأنظار حتى وصلت إليه سلطات الحكومة البيروفية في عام 2019، واستخرجت له بطاقة هوية وأقرت له معاشاً تقاعدياً.

ونقل بيان صادر عن برنامج التقاعد عن اباد قوله إن من أسرار حيويته اتباع نظام غذائي غني بالفواكه، وكذلك لحم الضأن.

كما اعتاد اباد أيضاً مضغ أوراق الكوكا، وهو تقليد في مجتمعات جبال الأنديز في بيرو.

ويعيش اباد الآن في دار للمسنين حيث أقيم احتفال خاص بمناسبة عيد ميلاده هذا الشهر. (العربية)

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