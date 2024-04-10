Advertisement

منوعات

طوله 8 أقدام.. تفاجأت بزائر غير مرغوب به داخل مطبخها! (صور)

Lebanon 24
10-04-2024 | 03:12
A-
A+
Doc-P-1185506-638483409658525302.png
Doc-P-1185506-638483409658525302.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في حادث غريب، سمعت امرأة من فلوريدا صوت خشخشة عند باب منزلها، واعتقدت أن شخصًا ما يحاول دخول المنزل الخطأ، فنهضت لطرده بعيدًا. وبدلاً من ذلك، واجهت ماري هولينباك تمساحًا يبلغ طوله 8 أقدام يتجول في منزلها.
Advertisement

وكان هذا الزاحف الضخم قويا للغاية لدرجة أنه فتح الباب الأمامي من المنزل، جنوب ساراسوتا، وإزاحة المشبك المغناطيسي.

دخل إلى مطبخها بحثًا عن وجبة بينما أصيبت هولينباك بالذعر وتساءلت كيف ستخرج الحيوان الضخم.
 
 
 
 
 
 
وقالت في مقابلة مع "WFLA" إنها كانت ترتجف بشدة لدرجة أنها لم تتمكن من الاتصال بأي رقم باستثناء رقم 911، لكن هاتفها كان على طاولة المطبخ على بعد بوصات فقط من التمساح.

وبحذر شديد، تسللت خلف التمساح وانتزعت هاتفها. جاء اثنان من مساعدي عمدة مقاطعة ساراسوتا وثلاثة ضباط من لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا لأخذ التمساح.

وقاموا بمحاصرته وإغلاق فكيه، ثم قام ثلاثة منهم بنقله إلى شاحنة صغيرة ونقله إلى مزرعة للتماسيح. (العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:53 | 2024-04-10
04:00 | 2024-04-10
03:00 | 2024-04-10
02:48 | 2024-04-10
02:11 | 2024-04-10
01:40 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24