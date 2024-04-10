سجن مذيع شهير.. إليكم ما قام به مباشرة على الهواء!

بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر فبركة عملية سرقة بثت في برنامج إذاعي مباشر في المغرب، أصدر القضاء المغربي حكما بالسجن 4 أشهر حبسا نافذا في حق مقدم البرنامج محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو".



كما أدانت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة 5 أشهر حبسا نافذا و3 أشهر حبسا نافذا بتهم "اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة". (سكاي نيوز)

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