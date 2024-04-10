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فنون ومشاهير
سجن مذيع شهير.. إليكم ما قام به مباشرة على الهواء!
Lebanon 24
10-04-2024
|
11:14
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بعد الجدل الواسع الذي أثاره عبر فبركة عملية سرقة بثت في برنامج إذاعي مباشر في المغرب، أصدر القضاء المغربي حكما بالسجن 4 أشهر حبسا نافذا في حق مقدم البرنامج محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو".
كما أدانت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة 5 أشهر حبسا نافذا و3 أشهر حبسا نافذا بتهم "اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة". (سكاي نيوز)
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