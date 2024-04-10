ابنة الـ3 سنوات تنقذ والدتها من الموت.. ما فعلته لا يُصدق!

أنقذت طفلة حياة والدتها في 16 آذار بعد أن أصيبت بنوبة صرع وسقطت في حوض استحمام مليئاً بالماء، بعدما صرخت بصوت عالٍ: "ماما اقتحمت حمامي".

وعندما عثر زوجها ألون، 52 عاماً، على إيما إيفانز، 33 عاماً، بعد أربع دقائق، كان لونها قد تحول إلى "اللون الأزرق الداكن".

بينما كان ألون يقوم بالإنعاش القلبي الرئوي، حيث أعاد تشغيل قلبها بأعجوبة، لوحت أميليا البالغة من العمر ثلاث سنوات بعصاها السحرية من ملابسها فوق رأسها قائلة "استيقظي يا أمي".

وتعتقد إيما أنه لو لم تدق ابنتها الصغيرة ناقوس الخطر عندما فعلت ذلك، لكانت قد توفيت.

( lbc)