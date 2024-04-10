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الحملتكون الظروف صعبة، وكذلك المنافسة، فلا تتذمر ولا تكن سلبياً واحذر الضغوط والتوتر والانفعال والاتهامات والانتقاد، وتجنب المشاعر السلبية والملاحظات الجارحة.الثورتنظر الى حياتك المهنية من زاوية جديدة وتعمل من أجل تغيير جذري، باستطاعتك التعويض عن التراجع المعنوي، وكرر المحاولة لتعزيز وضعك.الجوزاءيبدأ جوبيتير بالتراجع ما يجعلك تعيد النظر في بعض القرارات وتبتعد عن المشاكسات وتحاول ان تستريح.السرطانتنهي عملاً تنال على أثره مكافأة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة، ويزول بعض الالتباس وتطل على مشاريع مناسبة وتقوم بسفر مفيد جدًا.الأسدتتاح أمامك اليوم فرص مالية مميزة، وتنكبّ على دراسة ميزانية او تتلقى مبلغًا من المال او تباشر عملية تصحيح وترميم.العذراءلا توقّع على عقد ولا تبدأ عملاً جديدًا، لا تحسم أمراً ولا تشارك في منافسة، الظروف فقيرة جدًّا.الميزانتتيح لك الظروف التعمق بمسألة أهملتها حتى اليوم، وتعيد التفكير في ناحية تشعر أنها بحاجة إلى معالجة، وتستعيد ما حدث معك سابقاً فترتفع المعنويات.العقربعليك التفكير في مستقبلك بجدية أكبر، فمسؤولياتك تزداد ومصاعب الحياة تكبر وهذا لا يحتمل أي مغامرة عشوائية يمكن أن تبعد عنك الآخرين.القوسكان عاقلاً وواقعياً، فجوبيتير المتراجع يتخلى عن دوره بحمايتك، ويلوح في الأفق أمل يعيد إلى نفسك الاتزان فاستفد منه وحافظ على تحفظك.الجدييتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي قد تؤخر تقدم خطواتك المستقبلية، لكن لا يوجد ما يستحق القلق، وخصوصاً أنك من القادرين على تخطي أي أزمة مهما بلغ حجمها.الدلويبدأ مركور بالتراجع ويجعلك تعيد النظر في بعض الشؤون أو القرارات، وتجد أجوبة على تساؤلات لك.الحوتتطلّ على يوم اكثر وعدًا على الصعيد المهني يشهد تطوّرًا مهما ومفاجآت ايجابية لم تتوقعها وتبديلات وتعديلات في مجال عملك. (السومرية)