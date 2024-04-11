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لأوّل مرة منذ قرن.. افتتاح مسجدٍ في اليونان بعدما أغلق بسبب الحرب (صور)

Lebanon 24
11-04-2024 | 00:30
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أدى نحو 100 شخص صلاة العيد في "جامع يني" أو "الجامع الجديد" الذي شهد آخر تجمع للمصلين في أوائل عشرينيات القرن الماضي، قبل أن تتسبب الحرب بين اليونان وتركيا بتبادل سكاني بين البلدين أدى إلى تقلّص عدد المسلمين في المدينة، حيث أعادت اليونان افتتاحه للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.
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افتتاح "الجامع الجديد"

وقامت الشرطة اليونانية بحراسة الجامع التاريخي خلال أداء الصلاة.
 
مسجد تاريخي في مدينة سالونيك


و"جامع يني" الذي بناه المهندس المعماري الإيطالي فيتاليانو بوزيلي عام 1902 كان يُستخدم في ذلك الوقت من قبل أبناء طائفة الدونمة، وهم اليهود الذين اعتنقوا الإسلام ظاهريا.
 
صلاة العيد في الجامع الجديد

وعام 1922 جرى إيواء لاجئين من الحرب اليونانية التركية لفترة وجيزة في المبنى المكون من طابقين، قبل أن يتم تحويله إلى متحف ومعرض تابع للبلدية.
 
"جامع يني"


وفي نوفمبر 2020 جرى افتتاح أول مسجد جديد بشكل رسمي في المدينة بعد استكمال بنائه الذي استغرق أكثر من عشر سنوات، وكان انشاؤه قد واجه معارضة قوية من الكنيسة الأرثوذكسية وكذلك من جماعات قومية.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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