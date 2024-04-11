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منوعات
قتلها وأخفى جريمته.. العثور على جثة شابة في كنيسة إيطالية مهجورة (فيديو)
Lebanon 24
11-04-2024
|
01:31
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أعلنت الشرطة الإيطالية العثور على جثة شابة فرنسية من أصل مصري في كنيسة مهجورة بقرية لاسال في مدينة أوستا شمال غرب إيطاليا، موضحة أن الجثة تظهر عليها آثار جرح عميق في الرقبة، بعدما عثر عليها رجل كان يتنزه في الغابة.
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وأظهرت التحقيقات وجود بقع دماء وآثار جر على الأرض، علامة على نقل الجثة داخل الكنيسة السابقة، وبجانبها كان هناك كيس وبعض الورق والقمامة ولم يكن معها أي وثائق أو هاتف محمول، ولم يتم التعرف على هوية الفتاة بعد.
وأكدت التحريات أن "الضحية كانت ذات شعر بني، وهي تبلغ من العمر 22 عاما وربما أصغر من ذلك، أو ربما كانت أجنبية".
وبحسب بعض الشهود، تمت ملاحظة "رجل في المنطقة مع فتاة تطابقت أوصافها مع الضحية، غادر وادي أوستا في شاحنة حمراء، كانت متوقفة لبضعة أيام بالقرب من الطريق المؤدي إلى القرية المهجورة".
هذا وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن "الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الشاب الإيطالي المصري المشتبه به".
المصدر:
روسيا اليوم
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