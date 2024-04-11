ينتظران الحفيد الأول.. كيف علّق الملك حسين والأميرة رانيا على حمل الأميرة رجوة

عبر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عن سعادته بحمل زوجته، الذي يبدو أنه حدث منذ عدة أشهر، إذ تم الإعلان أن الزوجين ينتظران مولودهما الأول صيف 2024 المقبل، أي بعد أقل من ستة أشهر.

وشارك الأمير الحسين عبر خاصية الـ"ستوري" بحسابه الموثق على إنستغرام، صورة البيان الرسمي الذي أصدره الديوان الملكي الهاشمي، لإعلان خبر حمل الأميرة رجوة الحسين، وكتب مستشهداً بالآية 49 من سورة الشورى.

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بالتوازي، كشف بيان الديوان الملكي الهاشمي عن تعليقات الملكة رانيا العبد الله وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على خبر حمل الأميرة رجوة الحسين، وانتظارهما للحفيد الأول في العائلة عمّا قريب.



وذكر البيان أن الملك عبد الله الثاني بن الحسين وزوجته الملكة رانيا العبدلله يرسلان التهاني بمناسبة هذا الخبر السعيد لابنهما وحرمه، ويدعوان لهما بالذرية الصالحة الطيبة المعافاة.(ليالينا)



