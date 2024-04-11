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"علّق" لوحته الخاصة سرًا... متحف ألماني يطرد موظفًا

Lebanon 24
11-04-2024 | 05:25
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أفادت صحيفة Suddeutsche Zeitung أن أحد العاملين في متحف فني ألماني طُرد بعد أن علق إحدى لوحاته في المتحف.
وكشفت الصحيفة، نقلا عن مصادر في الشرطة، أن الموظف (عمره 51 عاما) كان يعمل فنيا في متحف Pinakothek للفن الحديث والتصميم في ميونيخ، ويمكنه الوصول إلى مساحة المعرض خلال ساعات الإغلاق.
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ويعرض المعرض أعمال فنانين مشهورين، مثل ليوناردو دافنشي وسلفادور دالي وهنري ماتيس.
وفي حديثه مع الغارديان، قال متحدث باسم Pinakothek: "يعتبر الموظف نفسه فنانا، وعلى الأرجح رأى أن دوره في الفريق التقني بالمتحف هو وظيفة يومية لدعم حرفته الحقيقية".
وتبين أن الفنان الطموح ثبّت أعماله الفنية مقاس 23×47 بوصة على جدار أبيض غير مستخدم، في ممر في معرض الطابق الأول بالجناح الشرقي، المخصص للفن الحديث والمعاصر.

وأوضحت الشرطة أن الرجل كان يأمل أن يساعده ذلك في تحقيق "إنجاز فني".
ووفقا للمتحدث الرسمي للمعرض، تم تركيب اللوحة في الساعات الأولى من الصباح ورصدها الموظفون بعد وقت قصير من افتتاح المتحف في اليوم نفسه.
وقال المتحدث: "لقد تم اتخاذ القرار بإبقاء الصورة معروضة أثناء فتح المعرض وإزالتها بعد وقت إغلاقه في الساعة السادسة مساء".
ونتيجة لذلك، حظيت لوحة الموظف بفرصة مشاركة مساحة مع أعمال رائد فن البوب، آندي وارهول، لمدة يوم كامل.
وقال Pinakothek إنه أنهى عقد الموظف ومنعه من دخول مقره. (RT)
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