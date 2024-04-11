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فنون ومشاهير
"تجريد" ملكة جمال من تاجها.. إليكم السبب
Lebanon 24
11-04-2024
|
06:03
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جرّدت ملكة جمال ماليزية فيرونيكاه تيرينسيب، من لقبها بسبب فيديو أثار بلبلة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبدت الشابة في الفيديو المتداول وهي ترقص مع رجال شبه عراة في تايلاند، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
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وبسبب الانتقادات، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الشابة البالغة من العمر 24 عاما، قررت التخلي عن لقبها قبل ساعات من توجيه رئيس جمعية "كادازاندوسون" الثقافية، تان سري جوزيف بيرين كيتينجان، الدعوة لتجريدها منه.
وأوضح كيتينجان أن انتشار مثل ذلك المقطع المصور لم يكن ليشكل أي مشكلة لو كانت تيرينسيب مجرد شخص عادي، على حد قوله.
وتعد تلك المسابقة من بين أبرز الأحداث في مهرجان الحصاد السنوي في ولاية صباح الماليزية، وتُقام لإحياء ذكرى روح هومينودون، الفتاة الأسطورية التي يُعتقد أنها كانت تتمتع بقلب وعقل وروح جميلين.
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