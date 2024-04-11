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في شهر رمضان... هل صام المصريون يوما إضافيا؟

Lebanon 24
11-04-2024 | 06:42
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كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر طه رابح حقيقة ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أن المصريين صاموا يوما إضافيا هذا العام.


ونفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري، هذه الأقاويل، مؤكدا أن الفلكين بالمعهد التقطوا صورة اليوم للهلال وهو ابن يوم واحد، قائلا: هناخد على كلام العامة وننسى كلام العلماء.
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وأكد الدكتور طه رابح، أن الهلال التقط له صور منذ ساعة تقريبا من مساء اليوم الأربعاء وهي صورة تؤكد أن الشهر الفضيل انتهي في موعده وصيام المصريين كان كاملا لا زيادة ونقصان، متابعا: مدة بقاء الهلال بعد غروب الشمس اليوم ساعتان وتسع دقائق، فهذا السُمك في الهلال عادي وطبيعي جدا. (RT)
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