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بالفيديو: صعوبات في نقل مريض يزن 400 كيلوغرام إلى المستشفى

Lebanon 24
11-04-2024 | 07:30
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أفادت قناة SHOT Telegram الروسية بأن خدمات الطوارئ في موسكو واجهت صعوبات في نقل مريض يزن 400 كيلوغرام إلى المستشفى. وبحسب القناة، فإن الرجل لم يغادر شقته منذ عشر سنوات.
وحسب قناة SHOT فإن أحد سكان موسكو البالغ من العمر 54 عاما أحس صباح يوم 11 نيسان الجاري بألم شديد في قلبه، فاتصل بخدمة الإسعاف. واحتاج الأطباء الذين وصلوا إلى شقته للمساعدة، لأنهم لم يتمكنوا من نقل المريض إلى المستشفى بمفردهم.
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وقرر رجال الطوارئ قص قضبان نوافذ شقة الرجل الواقعة في الطابق الأول لنقله إلى سيارة الإسعاف.
 
 
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وأشارت SHOT إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية لم يتمكن الرجل من المشي بسبب عواقب فيروس "كورونا". واعتنى به طوال هذا الوقت ابنه البالغ من العمر 24 عاما، وتم تجهيز سريره بجهاز اتصال للتواصل مع العائلة.
يذكر أن وكالة "رامبلر" الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن رجلا من موسكو أصيب بحروق بنسبة 20% من سطح جسده أثناء الاستحمام، وهو في حالة سكر. وعانى من الوزن الزائد، وقبل ستة أشهر تم تشخيص إصابته بمرض السكري. ولم يستطع الرجل الخروج من الماء الساخن بمفرده، فبدأ يطلب المساعدة، لكن في نهاية المطاف سمعه الجيران واستدعوا رجال الإنقاذ. (RT)
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