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إجراء تأديبي في قناة تلفزيونية.. ماذا حصل خلال البث المباشر؟

Lebanon 24
11-04-2024 | 09:53
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قدمت قناة مغربية اعتذارها عن "خطأ غير مقصود" وقع أثناء بث مباشر لبرنامج رمضاني.

في التفاصيل، خلال برنامج "رمضان معنا" الذي كان يبث لحظات قبل إفطار الأحد الماضي ظهرت كلمة "أميرة المؤمنين" على الشريط أسفل الشاشة المرافق للبرنامج قبل أن يتم تدارك الأمر بـ"أمير المؤمنين محمد السادس".
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وقالت القناة في بيان إن ذلك حدث بسبب خطأ في كتابة النص وتم تصحيحه بعد دقيقة وسبع ثوان من البث.

وكشفت إنه بناء على نتائج التحقيقات التي أُجريت بكل دقة، ثبتت مسؤولية الصحفي الذي كان مكلفا بكتابة نص الشريط في ارتكاب الخطأ عن غير قصد، وتم اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب وفقًا للنظام الداخلي وللتشريع القانوني المعمول به.

واتهمت القناة بعض وسائل الإعلام الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها قامت بتناول موضوع هذا الخطأ، من خلال نشر أخبار كاذبة، تتضمن تجاوزات مُغرضة وغير مسؤولة في حق القناة.

وتابع البيان: "في الوقت الذي كان فيه من المأمول أن تتحرى هذه المواقع الإلكترونية الدقة في نقل الخبر، إذا بها تلجأ إلى ترويج عناوين لا أساس لها من الصحة، وبأسلوب يبعث على التساؤل حول الدوافع الحقيقية من وراء هذه المقالات".
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