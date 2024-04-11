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فنون ومشاهير
حكم غير مسبوق.. الإعدام لمليارديرة بتهمة الاختلاس!
Lebanon 24
11-04-2024
|
10:17
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قررت محكمة فيتنامية الحكم على قطب العقارات "ترونج ماي لان" بالإعدام لدورها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.
وبموجب قانون الإجراءات الجنائية الفيتنامي، فإن "لان" مؤهلة لاستئناف حكم المحكمة في مدينة "هوشي منه" في غضون 15 يوماً.
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قصة المليارديرة ذات السبعة وستين عاماً بدأت عندما ألقي القبض عليها في عام 2022، حيث واجهت تهماً تشمل رشوة مسؤولين حكوميين وانتهاك قواعد الإقراض المصرفي.
وكانت القضية الرئيسية المرفوعة ضدها هي أنها اختلست أموالاً من بنك "سايغون" التجاري بين شباط 2018 وتشرين الأول 2022، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ".
واضافة الى الحكم بالإعدام بتهمة الاختلاس، حكمت عليها المحكمة أيضاً بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمتين أخريين، هما انتهاك القواعد المصرفية وتقديم الرشاوى.
يشار إلى أن عقوبة الإعدام ليست غير عادية في فيتنام الشيوعية، حيث يتم فرض عقوبة الإعدام على 22 جريمة، بما في ذلك القتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات والاغتصاب، إلا أنها نادراً ما تطبق على الجرائم الاقتصادية.
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