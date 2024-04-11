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العمل هو المكان المناسب للخيانة الزوجية.. اليكم الوظائف الخمس الأكثر جذبًا لها!

Lebanon 24
11-04-2024 | 12:45
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أثبتت الإحصاءات أن 85 بالمئة من حالات الخيانة تحصل في أماكن العمل بسبب توفر ثلاثة عوامل: الإغراء، الفرصة والملل، وهو ما يزيد بشكل كبير من فرص حصولها في أوقات متأخرة من الليل في المكتب، في المؤتمرات الليلية وحفلات المكتب الصاخبة. وهذه قائمة الوظائف والمهن الأكثر جذبًا للخيانة.

 الطيار وطاقم الطيران

 الطيار لا يكسب الكثير من المال فحسب، بل يحظى باحترام طاقم الطيران، لأنه غالبًا ما يكون شابًا وجذابًا، وهو الأمر الذي يلفت الأنظار نحوه، لكن العامل الأكبر الذي يضعه مع المضيفات على رأس قائمة الخيانة الزوجية هو ابتعادهم لفترات طويلة جدا عن منازلهم وعائلاتهم.

 الممرضات والأطباء

 توفر الجداول الزمنية غير المنتظمة وحالات الطوارئ المستمرة الأعذار المثالية للوقت الذي يقضيه الأطباء والممرضات في إقامة علاقة غرامية، خصوصا مع  مستويات التوتر المرتفعة بشكل لا يصدق، ساعات العمل الطويلة، والحرمان من النوم، يزيد الرغبة تجاه الإغراءات بدلاً من اتخاذ قرارات منطقية ومدروسة.

 رجال الأعمال

 يحصل كل من رواد الأعمال، الذكور والإناث، على درجات عالية في الخيانة الزوجية، وهذا ليس مستغربًا لأنهم يكونون غير تقليديين، ويفضلون أن يعيشوا حياة مليئة بالمخاطرة والتجديد.

 المصرفيون والعاملون في مجال التمويل

 عادة ما ينخرط المصرفيون، المستثمرون والتجار في سلوك غير أخلاقي مثل الغش والاحتيال بسبب الطبيعة التنافسية وبيئة الضغط العالي للصناعة المالية. والاعتياد على الغش لكسب المزيد من المال، يثبت أنه من السهل أن يفعل الإنسان الشيء نفسه في العلاقات الشخصية.

 الأساتذة والعاملون في مجال التعليم

 يعاني الأساتذة من ضغوط عمل عالية وتُفرض توقعات كبيرة عليهم ولكن في كثير من الأحيان مقابل موارد محدودة، وغالبًا ما يتم إلقاء اللوم عليهم بسبب أمور خارجة عن سيطرتهم ما يخلق لهم مستويات عالية من الإحباط وتدني احترام الذات.

( lbc)
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