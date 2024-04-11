Advertisement

منوعات

عثر على ثروة صغيرة أثناء بحثه في القمامة.. اليكم مافعل

Lebanon 24
11-04-2024 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1186110-638484647845877237.jpg
Doc-P-1186110-638484647845877237.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وجد رجل إيراني خلال بحثه في سلة مهملات حقيبة تحتوي على ذهب ودولارات، لكنه لم يحتفظ بها لنفسه بل أعادها إلى صاحبتها، على ما أفادت صحيفة محلية الاثنين.

وقال الرجل المقيم في مدينة أليغودرز في غرب إيران لصحيفة اعتماد "علّمني والداي أن أعيد ممتلكات الآخرين إلى أصحابها عندما أجدها".

 في 22 آذار، عثر الرجل البالغ 52 عاماً، ووضعه المالي متواضع، على ثروة صغيرة أثناء بحثه في القمامة الملقاة في الشوارع.

 وقال "عندما بدأتُ بفرز النفايات، أدركتُ أن هناك داخل الكيس ذهبا ودولارات" تُقدّر قيمتها بـ20 مليار ريال إيراني (نحو 38 ألف دولار).

 وأضاف "لقد احتفظتُ بالذهب والدولارات لأيام عدة، لكني لم أتمكن من الاحتفاظ بها لنفسي" بسبب المبادئ التي نشأ عليها.

 وأكد الرجل أنه عثر على صاحبة الحقيبة بفضل بطاقة مصرفية كانت داخلها.

 وكان الذهب والدولارات يخص امرأة تبلغ 50 عاماً، وكان حفيدها قد ألقى الحقيبة بعيداً معتقداً أنها تحتوي على قمامة.

( lbc)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:06 | 2024-04-11
14:22 | 2024-04-11
13:51 | 2024-04-11
13:13 | 2024-04-11
12:45 | 2024-04-11
11:37 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24