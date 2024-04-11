الحمل

تستريح من بعض الضغوط وتترك الأمور تتطور بهدوء، كن مستعداً لبعض التغييرات والاقتراحات والتطورات، إنه يوم ممتاز من الفرص والحظوظ والنجاح

الثور

تبدو فائض الديناميكية والحيوية وسعيداً، تسافر لعمل او تكون مطلوباً في كل مكان، وتجد السعادة في ذلك وتتلقى جواباً إيجابياً يطمئن بالك

Advertisement

الجوزاء

تطرأ مشاكل تعرقل سير أعمالك، فيستغلها من يترقبون ارتكابك أدنى هفوة لمحاسبتك ونقل صورة سيئة عنك إلى المسؤولين

السرطان

يدعوك الفلك الى الاستراحة والاهتمام بالشأن العائلي وتخفيف النمط، فالقمر في الحمل لا يلائمك بل يتحدث عن ارباك وبعض التشنّجات

الأسد

ينتقل كوكب مارس الى البيت الثالث ليبشر بفترة اكثر ايجابية، ويعدك بالنجاح والحظ في مشاريعك ومساعيك، لكن حاول ان تتجنّب الجدال مع بعض الزملاء

العذراء

لا ترتبك في هذه الأيّام حتى ولو شعرت بتعب أو تراجع معنوي، الظروف مهمّة جدًّا وتحمل لك تفوّقاً

الميزان

ركِّزْ على أعمالك فإنك تجد فيها النتائج المرجوّة، وخصوصاً أن الوضع يعزز مكانتك ويلقي الضوء على كفاءتك

العقرب

تعارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بما يعرض عليك، العشوائية لن تكون في مصلحتك، حاول تنظيم أولوياتك، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور

القوس

لا تؤجل العمل المطلوب منك إنجازه مرة جديدة، فهذا يترك انطباعاً غير إيجابي حول قدراتك الفعلية، وخصوصاً انك محط أنظار الجميع

الجدي

إذا كنت راغباً في تحسين وضعك المادي، عليك تحضير الشروط المناسبة لطرحها على المعنيين اليوم قبل الغد، لأن ذلك سيساعدك على تحقيق مستقبل أكثر ضمانة

الدلو

تفتقر الى حس الفكاهة فيصعب عليك تقبل الملاحظات او الانتقادات او تكون انت منتقداً مَن حولك

الحوت

يوم واعد مهنياً وبانتظارك أفكار بنّاءة قد تدفعك إلى التخطيط للقيام بمشروع مهم تعلق عليه آمالاً كباراً