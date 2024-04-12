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قارئ مصري شهير يُثير البلبلة: أخطأ في تلاوة القرآن وهكذا برّر موقفه

Lebanon 24
12-04-2024 | 00:41
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مبررًا الخطأ بالسهو، تعرض القارئ الشهير محمد حامد السلكاوي لهجوم واسع خلال الساعات الماضية، بعد وقوعه في 8 أخطاء خلال تلاوة الفجر عبر إذاعة القرآن الكريم، إذ برر السلكاوي الخطأ بقوله: "سهو، وأعمل إيه في السهو أو النسيان؟"
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وأكّد الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية، ونقيب قراء القرآن الكريم، وقوع القارئ الشهير محمد حامد السلكاوي، قارئ فجر اليوم، في بعض الأخطاء خلال تلاوة الفجر. فقرر إبلاغ لجنة التخطيط الديني بالإذاعة لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف نقيب القراء أنه سيبحث الأمر مع انقضاء إجازة العيد وانعقاد أول لجنة، مشددا على أن القارئ المذكور كان موقوفاً عن العمل وعاد منذ فترة قريبة.

وعن الإجراءات والعقوبات المتوقع اتخاذها ضد القارئ محمد حامد السلكاوي، أشار نقيب القراء إلى أنه سيتواصل مع لجنة التخطيط الديني وسيتم اتخاذ القرار المناسب، قائلاً: "الشيخ السلكاوي أصبح كثير الأخطاء، ويبدو أنه مبقاش عنده تركيز أثناء التلاوة، ومفيش داعي كل شوية يسبب لنا هذا الأمر".

وأردف أنه من الوارد أن يكون هناك قرار بالوقف النهائي، لأن إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام يصل لأماكن بعيدة، فيحدث تشويه للصورة، وقرآن الفجر ينضم للبرنامج العام ومن ثم الإرسال يكون قويا، ويصل لملايين بالخارج، ولا يصح أن تظهر مصر بهذا الشكل.

يذكر أن نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم كانت أعلنت مؤخراً اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 6 قراء بسبب مخالفة أحكام التلاوة أو القراءة بغير علم، مشيرة إلى أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القراء المتجاوزين التي لم تفلح معهم طرق النصيحة والإرشاد.

وكان من بين المخالفين محمد حامد السلكاوي نفسه، حيث قررت العام الماضي، رفع اسمه من خريطة الإذاعات الخارجية والتسجيلات القرآنية لمدة ستة أشهر، بسبب خطأ ورد منه رفض تصحيحه.(العربية)
المصدر: العربية
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