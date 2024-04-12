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كان مع ابنه فقط.. أوّل ظهور للأمير ويليام بعد إعلان إصابة الأميرة كيت بالسرطان

Lebanon 24
12-04-2024 | 02:03
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في أول ظهورمنذ الإعلان عن إصابة زوجته بالسرطان، حضر ولي العهد البريطاني، الأمير ويليام، المباراة التي جمعت فريقه المفضل، أستون فيلا الإنكليزي، ضد نظيره الفرنسي، ليل، في إطار بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
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وبحسب صحيفة "تلغراف" اللندنية، فقد شوهد ويليام رفقة ابنه البكر، الأمير جورج، في مدرجات استاد "فيلا بارك" في برمنغهام، وهو يشجع فريقه المفضل الذي تمكن من الفوز على ضيفه الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في ذهاب ربع نهائي "يوروبا ليغ".

وارتدى الأمير جورج وشاح فريق أستون فيلا، بينما احتفى والده بسعادة وحبور عقب تسجيل هدف الفوز.

وفي  وقت سابق، كشفت أميرة ويلز، كيت ميدلتون، عن خضوعها لعلاج للسرطان، في رسالة فيديو عاطفية.

وتغيبت هي وأمير ويلز وأطفالهما الثلاثة عن قداس عيد الفصح في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، بعد الإعلان عن مرضها. (الحرة)
المصدر: الحرة
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