لن تصدقوا ما حصل.. رضيعة فلسطينية قصف الإحتلال منزلها ووُجدت في هذا المكان!

بعد يومين من ولادتها، عُثر على رضيعة فلسطينية على شجرة قرب منزل عائلتها المدمر وسط قطاع غزة، بعدما سقطت على الأغصان بعد غارة جوية تسببت في مقتل أفراد أسرتها في نوفمبر الماضي، إلا أن الصغيرة كانت محظوظة أكثر من غيرها بعدما احتضنتها ممرضة شابة كانت تشرف على رعايتها.

Advertisement