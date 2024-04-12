إعلانٌ إيطاليّ يُثير غضب المسيحيين.. فما القصة؟

أثار إعلان تلفزيوني تجاري لشركة "أميكا" لصناعة رقائق البطاطس في إيطاليا غضب مسيحيين في البلاد بعد ظهور راهبات في "سر التناول" وهن يتناولن الرقائق بدل الخبز.

Advertisement

واضطرت الشركة إلى إيقاف الإعلان بعد انتقادات من جمعيات كاثوليكية وعلى وسائل التواصل وتدخل السلطات.سر القربان المقدس في إيطاليا يسمى أيضا سر التناول أو الأفخارستيا ويعني لغويا الشكر، وهو تذكير بالعشاء الذي تناوله يسوع المسيح بصحبة تلاميذه. سر التناول يكون بتناول قطعة صغيرة من الخبز والتي تمثل جسد يسوع وغمسه أحيانا في النبيذ الذي يمثل دمه. وعادة يتضمن كل قداس سر التناول.(بي بي سي)