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إعلانٌ إيطاليّ يُثير غضب المسيحيين.. فما القصة؟

Lebanon 24
12-04-2024 | 12:30
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أثار إعلان تلفزيوني تجاري لشركة "أميكا" لصناعة رقائق البطاطس في إيطاليا غضب مسيحيين في البلاد بعد ظهور راهبات في "سر التناول" وهن يتناولن الرقائق بدل الخبز.
 
واضطرت الشركة إلى إيقاف الإعلان بعد انتقادات من جمعيات كاثوليكية وعلى وسائل التواصل وتدخل السلطات.
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سر القربان المقدس في إيطاليا يسمى أيضا سر التناول أو الأفخارستيا ويعني لغويا الشكر، وهو تذكير بالعشاء الذي تناوله يسوع المسيح بصحبة تلاميذه. سر التناول يكون بتناول قطعة صغيرة من الخبز والتي تمثل جسد يسوع وغمسه أحيانا في النبيذ الذي يمثل دمه. وعادة يتضمن كل قداس سر التناول.(بي بي سي)
المصدر: بي بي سي
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