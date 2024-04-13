كسوف الشمس تسبب بمأساة... هذا ما فعلته مؤثرة في علم التنجيم بعائلتها (صور)

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في حادثة مروعة، أقدمت سيدة أميركية على طعن حبيبها ودفع أطفالها خارج السيارة قبل أن تصطدم بشجرة يوم الاثنين الماضي، وذلك بعدما شعرت بالرعب من "نهاية العالم" الّتي اعتقدت أن كسوف الشمس سيثيرها، وفقاً لموقع "نيويورك بوست".وفي التفاصيل، كانت دانييل جونسون، وهي مؤثرة مشهورة في علم التنجيم على الإنترنت، قد حذرت متابعيها البالغ عددهم 106 ألف متابع من "الاستيقاظ" و"اختيار جانب" في الأيام التي سبقت تنفيذها جريمة القتل والانتحار في لوس أنجلوس.وكتبت جونسون الأسبوع الماضي في تغريدة: "استيقظوا، استيقظوا، نهاية العالم هنا. كل من له آذان فليسمع. حان الوقت لاختيار ما تؤمنون به الآن... هناك قوة في الاختيار. هناك قوة في الاختيار!!!! أعيدوا النشر لاتخاذ القرار الجماعي."وبعد 3 أيام، قبل ساعات من توقع حدوث الكسوف فوق كاليفورنيا، قتلت حبيبها وحاولت قتل ابنتها الكبرى قبل أن تقتل نفسها في الصباح الباكر، وفقا للشرطة.