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منوعات
كلب يقاطع بثاً مباشراً... شاهدوا ماذا فعل على طاولة المُذيعة أمام المشاهدين (فيديو)
Lebanon 24
13-04-2024
|
04:00
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بسبب كلب أسود صغير قضى حاجته على طاولة المذيعة تمت مقاطعة بث إخباري مباشر مؤخرًا في بوليفيا.
ووفق موقع "نيويورك بوست"، تم إحضار الكلب المجهول للمساعدة في الترويج لتبني الحيوانات الأليفة، إلا أن الجرو لم يفوت "لحظة التألق"، إذ صدم طاقم قناة RTP بتقويس ظهره وقضاء حاجته أمام الجميع.
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ويُظهر المقطع، الذي تمت مشاركته عبر الإنترنت يوم الاثنين الماضي، المذيعة وهي تداعب كلب الصيد الصغير أمامها، بينما تشجع الجمهور على التفكير في تبني حيوان ضال.
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وبعد وقوع الحادثة عبر البث المباشر، شوهدت المذيعة المرتبكة تنظر بعيداً وتخلط أوراق العمل، قبل أن يسلمها زميلها بعض المناشف الورقية للتخلص من فضلات الكلب. (LBCI)
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