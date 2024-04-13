Advertisement

منوعات

كلب يقاطع بثاً مباشراً... شاهدوا ماذا فعل على طاولة المُذيعة أمام المشاهدين (فيديو)

Lebanon 24
13-04-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1186608-638485750129111406.png
Doc-P-1186608-638485750129111406.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بسبب كلب أسود صغير قضى حاجته على طاولة المذيعة تمت مقاطعة بث إخباري مباشر مؤخرًا في بوليفيا.
 
ووفق موقع "نيويورك بوست"، تم إحضار الكلب المجهول للمساعدة في الترويج لتبني الحيوانات الأليفة، إلا أن الجرو لم يفوت "لحظة التألق"، إذ صدم طاقم قناة RTP بتقويس ظهره وقضاء حاجته أمام الجميع.
Advertisement
 
ويُظهر المقطع، الذي تمت مشاركته عبر الإنترنت يوم الاثنين الماضي، المذيعة وهي تداعب كلب الصيد الصغير أمامها، بينما تشجع الجمهور على التفكير في تبني حيوان ضال.
 لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
وبعد وقوع الحادثة عبر البث المباشر، شوهدت المذيعة المرتبكة تنظر بعيداً وتخلط أوراق العمل، قبل أن يسلمها زميلها بعض المناشف الورقية للتخلص من فضلات الكلب. (LBCI)

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:00 | 2024-04-13
02:49 | 2024-04-13
02:00 | 2024-04-13
00:00 | 2024-04-13
23:00 | 2024-04-12
12:30 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24