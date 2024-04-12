الحمل
لا تتهوّر باتخاذ قرار أو توقيع عقد كي لا تصاب بخيبة أمل قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك.
الثور
يحمل هذا اليوم بشرى سارّة، ويكون مناسباً في العمل وفي العلاقات العامة، وتُتاح لك فرصة لها علاقة بما أنجزت في الماضي فتواكبها بمهارة كبيرة.
الجوزاء
مصالحات واعمال خلاّقة واتصالات مثمرة، تبدو واقعيًّا وموضوعيًّا فتجد الحلول لبعض المشاكل السابقة.
السرطان
تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية تصبّ كلها في مصلحتك.
الأسد
كن متأنياً جداً واصغ الى الآخرين من دون تدخّل من قبلك، وتجنّب الخيبات ولا تعط رأيًا مشاكساً.
العذراء
يتيح لك هذا اليوم الاستفادة من جاذبية تتمتع بها طوال الشهر، تذكَّر أنك قادر على الانتصار على أعدائك وخصومك من دون صعوبات.
الميزان
حاذر الانتفاضات والغضب، و يتسلّط الضوء عليك، وتلاحقك بعض العيون الحاسدة، وتجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء.
العقرب
حاذر الانتفاضات والغضب، ويتسلّط الضوء عليك، وتلاحقك بعض العيون الحاسدة، وتجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء.
القوس
تشعر بالانتعاش، تسوّي مشاكل شخصية، تتفهم بعض الخلافات الماضية، وتعالج مسألة شراكة او شأناً مهنياً.
الجدي
تبدو المغامرات كثيرة وضاغطة ومتعبة، لكن لا تسمح لأحد أن يخدعك أو يغرّ بك فتتصرف بأسلوب سلبي يؤذي مصلحة العلاقة.
الدلو
تواجه مشكلة تتطلب حلاً سريعاً وربما تجد نفسك في ورطة مع احدهم، حذار الانفعالات والقرارات العشوائية.
الحوت
قوة كبيرة ويوم هو الأفضل، يتحدث عن شخصية مشعّة وجاذبية، فأنت النجم وصاحب الافكار الخلاقة والابتكارات المميزة. (السومرية)