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وفاة شاب أضرم النار في نفسه إثر خلاف مع الشرطة

Lebanon 24
13-04-2024 | 12:20
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توفي شاب بعدما أضرم النار في نفسه اثر خلاف مع عناصر الشرطة في محافظة القيروان في وسط تونس.

 ووفق وكالة فرانس برس، قال منصور السالمي إن ابنه ياسين السالمي البالغ من العمر 22 عاما ويعمل في مجال البناء، أقدم الثلاثاء على اضرام النار في نفسه "بعدما تدخل لفض خلاف بين شخصين آخرين ورجال الشرطة أمام مركز أمني" في منطقة بوحجلة الزراعية الفقيرة.

 وتابع الوالد أن عناصر الشرطة هددوه بالتوقيف موضحا "عندما تدخل ابني قرّر رجال الشرطة توقيفه واحتجاجا على ذلك جلب البنزين وسكب على جسده وأضرم النار".

 وأضاف "أعلموني بالوفاة في مستشفى الحروق البليغة بتونس العاصمة وسأحتج للمطالبة بحق ابني".

 وتعذر الحصول على رد من وزارة الداخلية التونسية.

 وتعيد الحادثة إلى الأذهان إقدام البائع المتجوّل محمد البوعزيزي (26 عاما) على إضرام النار في نفسه في 17 كانون الأول 2010 ليلقى حتفه، ما شكل شرارة انطلاق الثورة التونسية التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي وتلتها انتفاضات الربيع العربي.

( lbc)
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