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مظهره شاحب ونحيل.. اكتشاف نوع جديد من النمل فما هو؟ (فيديو)

Lebanon 24
14-04-2024 | 02:57
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أعلن فريق بحثي من جامعة غرب أستراليا، عن اكتشاف نوع جديد من النمل الجوفي يدعى "ليبتانيلا فولدمورت"، سمي على اسم شخصية الساحر الشرير اللورد فولدمورت في سلسلة "هاري بوتر"، بسبب مظهره الشاحب والنحيل.
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ويصف البحث المنشور بدورية "ZooKeys"، والذي أجراه الدكتور مارك وونغ، النملة أن أرجلها طويلة ولها فك طويل وحاد، وتم العثور على هذا النوع في منطقة بيلبارا القاحلة في غرب أستراليا خلال مسح بيئي، حيث تم جمع عينتين فقط من حفرة يبلغ عمقها 25 مترا.

ويعتبر نمل اللبتانيلا فريدا من نوعه لأنه يعيش في مستعمرات صغيرة تحت الأرض، كما أنه أعمى وعديم الصباغ.
 
وفولدمورت، هو ثاني نوع من أنواع اللبتانيلا يتم اكتشافه في أستراليا، ويتكهن الباحثون أنه من المحتمل أن يكون مفترسا، ويستخدم فكه السفلي الحاد لاصطياد الفريسة في الظلام، وربما بما في ذلك المئويات التي تعيش في التربة. (العين)
المصدر: العين
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