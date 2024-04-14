22
o
بيروت
24
o
طرابلس
21
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
مظهره شاحب ونحيل.. اكتشاف نوع جديد من النمل فما هو؟ (فيديو)
Lebanon 24
14-04-2024
|
02:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن فريق بحثي من جامعة غرب أستراليا، عن اكتشاف نوع جديد من النمل الجوفي يدعى "ليبتانيلا فولدمورت"، سمي على اسم شخصية الساحر الشرير اللورد فولدمورت في سلسلة "هاري بوتر"، بسبب مظهره الشاحب والنحيل.
Advertisement
ويصف البحث المنشور بدورية "ZooKeys"، والذي أجراه الدكتور مارك وونغ، النملة أن أرجلها طويلة ولها فك طويل وحاد، وتم العثور على هذا النوع في منطقة بيلبارا القاحلة في غرب أستراليا خلال مسح بيئي، حيث تم جمع عينتين فقط من حفرة يبلغ عمقها 25 مترا.
ويعتبر نمل اللبتانيلا فريدا من نوعه لأنه يعيش في مستعمرات صغيرة تحت الأرض، كما أنه أعمى وعديم الصباغ.
وفولدمورت، هو ثاني نوع من أنواع اللبتانيلا يتم اكتشافه في أستراليا، ويتكهن الباحثون أنه من المحتمل أن يكون مفترسا، ويستخدم فكه السفلي الحاد لاصطياد الفريسة في الظلام، وربما بما في ذلك المئويات التي تعيش في التربة. (العين)
المصدر: العين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان مكشوف.. اليسا ترقص بدلع في أميركا والجمهور يتفاعل معها (فيديو)
Lebanon 24
بفستان مكشوف.. اليسا ترقص بدلع في أميركا والجمهور يتفاعل معها (فيديو)
04:49 | 2024-04-13
13/04/2024 04:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل.. هل ألغيت رحلات مطار بيروت بعد بدء الرد الإيراني؟
Lebanon 24
عاجل.. هل ألغيت رحلات مطار بيروت بعد بدء الرد الإيراني؟
16:18 | 2024-04-13
13/04/2024 04:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
"جرثومة" في لبنان.. وهذا ما حلّ بالمواطنين!
Lebanon 24
"جرثومة" في لبنان.. وهذا ما حلّ بالمواطنين!
14:42 | 2024-04-13
13/04/2024 02:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أصعب ليلة في الشرق الأوسط.. هذه تفاصيل الرّد الإيراني ضد إسرائيل
Lebanon 24
أصعب ليلة في الشرق الأوسط.. هذه تفاصيل الرّد الإيراني ضد إسرائيل
17:20 | 2024-04-13
13/04/2024 05:20:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. هل تم توقيف رامي نعيم؟
Lebanon 24
بعد التحقيق معه.. هل تم توقيف رامي نعيم؟
12:24 | 2024-04-13
13/04/2024 12:24:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
03:30 | 2024-04-14
ذعر ورعب في ليبيا.. نمر شارد يهدّد المواطنين (فيديو)
01:00 | 2024-04-14
برجك اليوم
15:00 | 2024-04-13
اكتشاف شاطئ غير معروف.. تعرّفوا إلى "جنة السباحة"!
12:20 | 2024-04-13
وفاة شاب أضرم النار في نفسه إثر خلاف مع الشرطة
10:00 | 2024-04-13
فرضية جديدة وغريبة.. هكذا غرقت التيتانيك
09:20 | 2024-04-13
عن 62 عاماً.. وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم
فيديو
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
14/04/2024 11:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
14/04/2024 11:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تعرّضت للسرقة وخسرت كل أموالها.. هذا ما كشفته (فيديو)
01:42 | 2024-04-11
14/04/2024 11:24:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24