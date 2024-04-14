ذعر ورعب في ليبيا.. نمر شارد يهدّد المواطنين (فيديو)

هروب نمر 🐯من صاحبه في مدينة #مسلاتة ثاني أيام العيد،
ولايزال البحث عنه جاريا حتى الآن من قبل الشرطة الزراعية والبحث الجنائي وبعض المتطوعين، بمحاولة تقفي أثار أقدامه 👣
الخبر حقيقي وليس مزحة..#ليبيا #Libya #Msallata pic.twitter.com/OWoQTnbKZg
— Amr Fathalla ⴰⵎⵔ ⴼⵜⵃⴰⵍⵍⴰⵀ (@AmrFatihalla) April 12, 2024
هروب نمر 🐯من صاحبه في مدينة #مسلاتة ثاني أيام العيد،
ولايزال البحث عنه جاريا حتى الآن من قبل الشرطة الزراعية والبحث الجنائي وبعض المتطوعين، بمحاولة تقفي أثار أقدامه 👣
الخبر حقيقي وليس مزحة..#ليبيا #Libya #Msallata pic.twitter.com/OWoQTnbKZg
شاهد | عقب الإعلان عن هروب نمر من مالكه.. الشرطة الزراعية تستمر في البحث عن الحيوان في غابات مدينة مسلاتة #قناة_فبراير | #ليبيا pic.twitter.com/YX8HdWRCt7
— قناة فبراير (@FebruaryChannel) April 12, 2024
شاهد | عقب الإعلان عن هروب نمر من مالكه.. الشرطة الزراعية تستمر في البحث عن الحيوان في غابات مدينة مسلاتة #قناة_فبراير | #ليبيا pic.twitter.com/YX8HdWRCt7