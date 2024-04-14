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ذعر ورعب في ليبيا.. نمر شارد يهدّد المواطنين (فيديو)

Lebanon 24
14-04-2024 | 03:30
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أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة بحكومة الوحدة الليبية تواصل عمليات البحث عن نمر فر من صاحبه في مدينة مسلاته الواقعة شمال العاصمة طرابلس.

وقال المصدر: "بعد فرار نمر من صاحبه بمدينة مسلاته التي تبتعد عن العاصمة طرابلس حوالي 100 أو 120 كم تسبب في حالة من الذعر للسكان  في المنطقة الواقعة شمال غربي ليبيا خلال الساعات الماضية، استنفرت جميع الأجهزة الأمنية وتجري عمليات البحث واسعة النطاق في تلك المنطقة الشاسعة".
 
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وأوضح أن "عملية البحث ستكون صعبة بسبب تضاريس المنطقة من غابات وكثافة أشجار الزيتون"، موضحاً أن "تلك المنطقة وعرة وجبلية".
 

يذكر أن ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة تزايدت في ليبيا خلال السنوات ما بعد ثورة 17 شباط عام 2011، حيث شوهدت أسود ونمور تتجول برفقة أصحابها في الشوارع والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية في مختلف المدن الليبية.(روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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