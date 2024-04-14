ذعر ورعب في ليبيا.. نمر شارد يهدّد المواطنين (فيديو)

أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة بحكومة الوحدة الليبية تواصل عمليات البحث عن نمر فر من صاحبه في مدينة مسلاته الواقعة شمال العاصمة طرابلس.



وقال المصدر: "بعد فرار نمر من صاحبه بمدينة مسلاته التي تبتعد عن العاصمة طرابلس حوالي 100 أو 120 كم تسبب في حالة من الذعر للسكان في المنطقة الواقعة شمال غربي ليبيا خلال الساعات الماضية، استنفرت جميع الأجهزة الأمنية وتجري عمليات البحث واسعة النطاق في تلك المنطقة الشاسعة".

هروب نمر 🐯من صاحبه في مدينة #مسلاتة ثاني أيام العيد،

ولايزال البحث عنه جاريا حتى الآن من قبل الشرطة الزراعية والبحث الجنائي وبعض المتطوعين، بمحاولة تقفي أثار أقدامه 👣



الخبر حقيقي وليس مزحة..#ليبيا #Libya #Msallata pic.twitter.com/OWoQTnbKZg — Amr Fathalla ⴰⵎⵔ ⴼⵜⵃⴰⵍⵍⴰⵀ (@AmrFatihalla) April 12, 2024 Advertisement

وأوضح أن "عملية البحث ستكون صعبة بسبب تضاريس المنطقة من غابات وكثافة أشجار الزيتون"، موضحاً أن "تلك المنطقة وعرة وجبلية". وأوضح أن "عملية البحث ستكون صعبة بسبب تضاريس المنطقة من غابات وكثافة أشجار الزيتون"، موضحاً أن "تلك المنطقة وعرة وجبلية".