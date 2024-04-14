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إذا كنت تحلم بدخل مرتفع بعد 5 سنوات من التخرج.. عليك اختيار هذا التخصص!

Lebanon 24
14-04-2024 | 09:03
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من الضروري التركيز على مجال الهندسة، إذا كنت ترغب في جني أكبر قدر ممكن من المال بعد التخرج مباشرة، باعتباره تخصصاً رئيسياً، فهو الرهان الأكثر أماناً من حيث قوة الكسب.
 
 
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وقد كشفت دراسة حديثة أجراها الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن شهادات الهندسة تحتل 9 من أفضل 16 تخصصاً جامعياً ذات أعلى دخل بعد 5 سنوات من التخرج، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC".
 
واحتلت تخصصات هندسة الكمبيوتر المرتبة الأولى براتب سنوي متوسط قدره 80 ألف دولار، تليها الهندسة الكيميائية وعلوم الكمبيوتر - وهما التخصصان الوحيدان اللذان يكسبان أكثر من 75 ألف دولار سنوياً.

وفيما يلي التخصصات الجامعية العشرة الأعلى أجراً، بعد خمس سنوات من التخرج:

1. هندسة الكمبيوتر 80 ألف دولار
2. الهندسة الكيميائية 79000 دولار
3. علوم الكمبيوتر 78000 دولار
4. هندسة الطيران 74000 دولار
5. الهندسة الكهربائية 72 ألف دولار
6. الهندسة الصناعية 71 ألف دولار
7. الهندسة الميكانيكية 70 ألف دولار
8. الهندسة العامة 68 ألف دولار
9. هندسة متنوعة 68.000 دولار
10. التمويل 66,000 دولار

وتعد المعرفة التقنية والكفاءة الرياضية وقدرات حل المشكلات المطلوبة في الهندسة ذات قيمة في العديد من الصناعات. وعلى هذا النحو، تميل المهنة إلى الحصول على رواتب أعلى مقارنة بالمهن الأخرى.

وفي المقابل، فإن الطلاب الذين يتخصصون في الفنون الليبرالية والفنون المسرحية يحصلون على أقل الرواتب خلال 5 سنوات من التخرج من الكلية، وفقا لدراسة العاملين بدوام كامل.

ويبلغ متوسط الدخل الشخصي في الولايات المتحدة 40480 دولاراً اعتباراً من عام 2022، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة من التعداد السكاني الأميركي. (العربية)
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