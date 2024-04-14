أغنية عن الحب أثارت الجدل في موريتانيا.. والجمهور يطالب بحذفها فورًا

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أثار الفنان الموريتاني الشاب، سدوم أحمد، خلال الساعات الأخيرة، جدلا في البلاد، بعد أن نشر أغنية جديدة، اعتبرت غير أخلاقية وتشجع على الانحراف والخروج عن للعادات والتقاليد والأخلاق المجتمع، وسط دعوات لحذفها.وخلقت الأغنية التي تحمل عنوان "الحب أعمانا" للمغني سدوم أحمد، حالة سجّال واسعة في صفوف الموريتانيين، لا سيما أنها تدعو المرأة إلى الهروب مع حبيبها في حال رفض عائلتها تزويجها منه، حيث بث فيديو الكليب مشاهد لفتاة وهي تهرب مع صديقها بعدما رفض ذووها القبول به كزوج لها.وتفجر جدل حول مضمون هذه الأغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الناشط وسام عبد لاهي، أنّ فيها "دعوة صريحة للفجور والثورة على سلطة الأسرة، ونشر الفاحشة في أبناء هذا المجتمع"، محذّرا من خطورة مضمونها على مستقبل الشباب وعلى تماسك المجتمع الموريتاني المحافظ" داعيا إلى ضرورة الوقوف في وجه "هذا الفسوق والفجور" احتراما للدين والعادات التي ينص عليها الدستور.(العربية)