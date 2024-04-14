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برجك اليوم

Lebanon 24
14-04-2024 | 23:00
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الحمل
تكون الضغوط كثيرة ما يسبب لك مشاكل اذا تصرفت بطريقة سلبية تفتقر الى الصبر، حاول ان تضبط انفعالاتك
الثور
تضطر غير مرة الى احاطة بعض المواضيع الشخصية بالاهتمام ومعالجة الازمات المتلاحقة وحماية حياتك المهنية، حذار التصرف بخفة
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الجوزاء
تجد نفسك في موقع الرابح ويتضح لك أنك حققت انتصارات متعددة، وهذا ما يزيدك حماسة وثقة بالنفس ورغبة في تحقيق المزيد من التقدم
السرطان
تتاح لك فرصة استثنائية لقلب الأمور لمصلحتك ووضع حد للمتطاولين عليك، فتبدو الشؤون المهنية مهمة جداً
الأسد
لن تتردّد في توجيه الملاحظات الجارحة، تشتدّ الضغوط وربّما تضطر إلى إهمال عملك والاهتمام بأحد أفراد العائلة أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة
العذراء
بريق أمل يطل من خلف حجاب الانتظار، كن واثقا بأن لا شيء يقدر على الحط من المعنويات المرتفعة مهما حاول أصحاب النيات السيئة إيقاعك في شركهم
الميزان
إياك أن تفقد الثقة بالنفس، بل تعلّم السيطرة على الذات والانتظار، فالوقت يكون في مصلحتك
العقرب
تنهي عملاً تنال على أثره علامة عالية تستحق عليها تنويهاً وتهنئة، وتظهر قدرة فائقة لمعالجة أي عثرة تعترض طريقك
القوس
تبدأ هذا اليوم بإجراء تغييرات إيجابية وتصحيحات مادية، وتسعى لتطوير معارفك العلمية
الجدي
ضع نفسك في الواجهة واظهر لكل المراقبين ما أنت قادر عليه حين تقرر النصر أو التغلب على العوائق
الدلو
تجد نفسك في المكان المناسب ما يزيدك اشراقاً وثباتاً، تنتهي من الماضي وتطل على المستقبل بثقة بالنفس أكبر
الحوت
لا تجازف في عملك أو راحة بالك، بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض القلق والاضطراب
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