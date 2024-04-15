Advertisement

منوعات

كأنّها معجزة.. امرأة عجوز تنجح بإنقاذ نفسها وابنها بعد معركة "هوليودية" مع لص!

Lebanon 24
15-04-2024 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1187488-638487703316081181.jpg
Doc-P-1187488-638487703316081181.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكنت امرأة في الثمانين من عمرها من إنقاذ نفسها وابنها الذي يعاني من احتياجات خاصة من لص دخل المنزل، وذلك بعد أن ضربها بمسدسه وقيد يديها في الكرسي.

لكن المحققين يقولون إن كريستين جينيهان (85 عاماً) أنقذت نفسها وابنها من هجوم اللص، وذلك بعد أن سحبت المسدس الذي كانت تخفيه أسفل وسادتها وأطلقت النار على اللص العنيف لتُصيبه بجراحٍ قاتلة، بحسب ما نشرت صحيفة The Guardian البريطانية.
Advertisement

لكن  كريستين دفعت ثمن قلب الطاولة بهذا الشكل، حيث أطلق الدخيل النار عليها وظلت تنزف لساعات قبل وصول المساعدة الطارئة. 

وبحسب الصحيفة، نجت كريستين من جراحها ولم يُصَب ابنها بأذى جسدي، كما صنف المدعي المحلي القضية على اعتبار أنها قضية قتل مبررة و"أحد أكثر الأعمال البطولية التي سمعت بها على صعيد الدفاع عن النفس".

وأخبرت كريستين المسؤولين بأنها كانت نائمةً في سريرها عندما استيقظت في الثانية صباحاً تقريباً، لترى رجلاً يقف فوقها مرتدياً قناع تزلج أسود وسترة عسكرية الطراز. وكان يُصوب سلاحه ومصباحاً نحو وجهها، وقيّدها.

ونجحت في استعادة مسدسها من طراز "357 ماغنام" الموجود أسفل الوسادة، ثم جرّت نفسها بالكرسي عائدةً إلى غرفة المعيشة، حيث أخفت المسدس بين مسند الذراع ووسادة الأريكة التي كانت تجلس بجوارها.

وفي تلك اللحظة، أمسكت كريستين المسدس الذي أخفته وأطلقت النار على كوندون لتُصيبه مرتين. ورد كوندون بإطلاق النار من مسدسه "عيار 9 ملم" حتى فرغت خزانته، ليُصيب كريستين في بطنها وساقها وذراعها وصدرها.(عربي بوست)
المصدر: عربي بوست
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:22 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:07 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:34 | 2024-04-15
04:30 | 2024-04-15
04:00 | 2024-04-15
03:00 | 2024-04-15
02:15 | 2024-04-15
00:50 | 2024-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24