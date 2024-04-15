عرّض حياة السائقين للخطر لإنقاذ كلبٍ!

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أظهر مقطع فيديو انتشر سريعاً في بريطانيا، سائقاً على طريق عام مزدحم وهو يخاطر بحياته ويعرض الطريق كاملاً للتعطيل والخطر، من أجل إنقاذ كلب يبدو أنه كان تائهاً عن أصحابه.وتمكن السائق المغامر من الإمساك بالكلب الذي كان في الشارع وحده، ومن ثم أخذه إلى سيارته، ووجد على عنق الكلب رقم هاتف أصحابه، وأعاد الكلب لهم في وقت لاحق.ويظهر في الفيديو الكلب الذي كان يسير على أحد الطرق الرئيسية في لندن، بينما كانت السيارات تقترب منه بشكل خطير، ومن ثم بادر أحد السائقين إلى الوقوف وتعطيل حركة المرور لحين إنقاذ الكلب التائه. (العربية)