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طفل ابتلع 25 سنتاً.. وهذه كانت النتيجة!

Lebanon 24
15-04-2024 | 15:00
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اضطر مراهق من كاليفورنيا إلى دخول المستشفى بعد أن ابتلع عملة معدنية، وانتهى به الأمر إلى أن يعلق بشكل جانبي داخل ممره الهوائي مثل عملة معدنية في ماكينة القمار.

 وفي التفاصيل، أبلغ الشاب البالغ من العمر 14 عامًا، الذي لم يذكر اسمه، المستشفى وهو يشكو من "بحة في الصوت" ومشاكل في البلع بعد ست ساعات من تناول قطعة بقيمة 25 سنتًا عن طريق الخطأ، وفقًا لتقرير نشر في مجلة نيو إنغلاند الطبية.

 ومع ذلك، كان الأطباء في حيرة من أمرهم لأن العملة المعدنية لم تظهر أي مشاكل في التنفس ترتبط عادة بتناول العملات المعدنية، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

 وعلى أمل الوصول إلى جذر المشكلة، قاموا بإجراء تصوير بالأشعة السينية على صدره، مما أظهر أن الربع "كان عالقا عموديًا داخل تحت المزمار" (المنطقة الواقعة بين الحبال الصوتية والقصبة الهوائية)، مما سمح للهواء بالمرور عبره على الرغم من أنه تسبب له بالانزعاج.

 وتُظهر الصور المصاحبة الربع الموجود في وضع مستقيم في هذه المنطقة.

 وكان الصبي محظوظاً لأنه في معظم حالات الشفط العرضي، تستقر الأجسام الغريبة في القصبة الهوائية أو أجزاء أخرى من الحلق، مما قد يعرض تنفس المريض للخطر.

 وكتب الأطباء: "الأجسام الغريبة في مجرى الهواء - وخاصة تلك الموجودة في القصبة الهوائية والحنجرة - تتطلب إزالة فورية لتقليل خطر تعرض الجهاز التنفسي للخطر".

 ووضع الأطباء الصبي تحت التخدير العام لإجراء تنظير القصبات، وهي عملية تتضمن فحص المسالك الهوائية باستخدام ملقط مرن. وقد سمح لهم ذلك باستخراج العملة بأقل قدر من الضرر لقناة الهواء.

 وبعد "استعادة أمواله"، "خفت أعراض المريض وعاد إلى المنزل"، حسبما ذكرت مجلة "بيبول".

 ووفقًا لـ Harvard Health، فإن العملات المعدنية هي أكثر الأشياء غير الصالحة للأكل التي يبتلعها الأطفال، وتمثل أكثر من 60٪ من الحالات التي طلب فيها الأطفال الرعاية الطبية بعد استنشاق جسم غريب.

(lbc)
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