الأسد

الثقة والصراحة مطلوبتان في العمل، فهما من أفضل السبل لتأمين أجواء مهنية اكثر انتاجاً وفاعلية

العذراء

تحصل على معنويات غير منتظرة ترفع من منسوب حماستك وندفعك الى البدء بمشروع ضخم

الميزان

العقرب

تكبر تطلعاتك فترنو الى منصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، ولا سيما أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك

القوس

خطوات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ، لكن ذلك لا يعني القيام بخطوات عشوائية وغير مدروسة

الجدي

لا تستلم أمام الضغوط، فالهدف الذي حدّدته لنفسك ليس سهلاً، لكن تحقيقه ليس مستحيلاً

الدلو

تعيش تجربة حساسة ودقيقة، وقد تكون من أصعب التجارب واهمها، لذا كُن حذراً جداً فالوضع ينذر بحوادث ومشاكل

الحوت

مشروع مهم تحدد على أثره آفاق المرحلة المقبلة في العمل، وهذا ما يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل (السومرية)

يساعدك أصدقاء نافذون أو قادرون يشغلون مراكز قوية، ومشاركتك في بعض المناسبات الكبيرة تساعدك على إيجاد بعض الحلول