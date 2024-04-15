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برجك اليوم

Lebanon 24
15-04-2024 | 23:00
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الحمل
يسلط هذا اليوم الضوء على الأرباح المادية وتكون طاقتك هائلة، وتنجز اعمالاً تتطلب شجاعة وقوة
الثور
تشعر بالارتياح نوعاً ما وتستفيد من بعض الفرص في حياتك المهنية، وتحقق أمراً مذهلا ، وتفرح بالعمل ضمن مجموعة معيّنة ولتسوية إدارية
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الجوزاء
تصبو الى التحرر وترى الامور من وجهة نظر خاصة، وتلاحق بعض الاهداف وتتحقق من المعلومات
السرطان
شخصيتك القوية تخيف الآخرين، وتدفعهم إلى التفكير ملياً قبل خوض أي مواجهة معك في العمل
الأسد
الثقة والصراحة مطلوبتان في العمل، فهما من أفضل السبل لتأمين أجواء مهنية اكثر انتاجاً وفاعلية
العذراء
تحصل على معنويات غير منتظرة ترفع من منسوب حماستك وندفعك الى البدء بمشروع ضخم
الميزان
يساعدك أصدقاء نافذون أو قادرون يشغلون مراكز قوية، ومشاركتك في بعض المناسبات الكبيرة تساعدك على إيجاد بعض الحلول
العقرب
تكبر تطلعاتك فترنو الى منصب جديد لتعزيز موقعك في العمل، ولا سيما أن الظروف ملائمة للقيام بخطواتك
القوس
خطوات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ، لكن ذلك لا يعني القيام بخطوات عشوائية وغير مدروسة
الجدي
لا تستلم أمام الضغوط، فالهدف الذي حدّدته لنفسك ليس سهلاً، لكن تحقيقه ليس مستحيلاً
الدلو
تعيش تجربة حساسة ودقيقة، وقد تكون من أصعب التجارب واهمها، لذا كُن حذراً جداً فالوضع ينذر بحوادث ومشاكل
الحوت
مشروع مهم تحدد على أثره آفاق المرحلة المقبلة في العمل، وهذا ما يساعدك على تحقيق مستقبل أفضل (السومرية)
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