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لص يعيد أموالاً سرقها قبل 30 عاماً.. كيف برّر فعلته؟ (صورة)

Lebanon 24
16-04-2024 | 07:51
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في واقعة غريبة، أعاد لص في كردستان العراق مبلغا ماليا سرقه قبل نحو 30 عاما مع رسالة اعتذار، من دون أن يكشف عن هويته.
 
وفي التفاصيل، طرق رجل ملثم باب أحد منازل السليمانية، مساء السبت الماضي، قبل أن يترك بيد سيدة فتحت له كيسا، ثم غادر.
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وأوضح هيرش كريم أن عائلته عثرت داخل الكيس على ظرف مغلق بداخله 400 ألف دينار عراقي (نحو 300 دولار)، مع رسالة اعتذار باللغة الكردية.
في الرسالة، سرد اللص الواقعة وطلب مسامحته على سرقته المبلغ بين عامي 1990 و1998. وكتب كتب: "بحثت عنك بعد أن غيرت منزلك.. سرقت 400 دينار سويسري من منزلك في ناحية (سمود)، لذلك أعدت لك هذه الـ 400 ألف دينار، أتمنى أن تبرئني الذمة، ولم أكن أمتلك حينها أي دينار في جيبي وكنت بحاجة ماسة إليها".
 
 

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