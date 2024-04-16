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الحملاستفد من هذا اليوم لكي تطلق المشاريع وتقدّم الاقتراحات وتطرح الأفكار وتتحدى المعاكسات وتفاوض في مجالات عزيزة على قلبك، ذلك لأن الأجواء تبدو لطيفة معك.الثورقد تشكو من شروط مهنية غير مناسبة او تصطدم ببعض الزملاء او الرؤساء والنافذين، فتقرر الذهاب في عملية ترتيب وتنظيم لحياتك واعمالك.الجوزاءتُفتح أمامك مجالات جديدة ويحمل إليك الحظ مفاجأة سعيدة أو لقاء مع الماضي، لكن أخشى على وظيفتك لأنك مثال المشاغب.السرطانتظهر مسائل شخصية مربكة تشتّت افكارك، وقد يحصل ذلك على الصعيد المهني من خلال مشكلة لأحد الزملاء.الأسدوضعك المادي دقيق وعليك معالجة الأمر والعمل على إيجاد الوسيلة الضرورية لإصلاحه، وتتوافر أمامك فرص للعمل حاول استغلالها.العذراءلا تحاول أن تؤلب الغير ضدك، فهذا لن يكون في مصلحتك بل سيؤدي الى خلق متاعب أنت بغنى عنها.الميزانتُتاح لك فرص مهمّة لكي تحقق أرباحاً عن طريق نشاطات تحبّها كالسفر والنشر والتربية والاتصالات والعلاقات الخارجية، كما النشاطات الفكرية.العقربتختفي اليوم بعض الالتباس لكنك مدعو الى التفكير الجيد قبل التصرف، الحظ يدعمك ويجعلك تطل على مشاريع مناسبة.القوسكل من تأنى حصل على مبتغاه. ها أنت تحصل على ما كنت تتمناه لتحقيق مستقبل واعد وزاهر، نجاح تلو آخر، وتقدّم ملحوظ على كل الصعد.الجديرغبة صادقة من قبلك تجاه بعض المتضرّرين من تصرفاتك، وهذا يتطلب منك جرأة لافتة، وحاول أن تدرس أي موضوع بعناية كبيرة قبل الإقدام على أي خطوة.الدلوتحتاج الى مواهبك الدبلوماسية لتجاوز بعض الازمات الطارئة، لا تنفعل وتجنّب التورط في النزاعات ولا تجادل بقوة بل بليونة تامة.الحوتتحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور التي تطرأ في مجالك المهني. (السومرية)