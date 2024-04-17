Advertisement

منوعات

بعد محاولة خطفها وسرقتها.. مذيعة شهيرة تروي تفاصيل ما حدث معها (صورة)

Lebanon 24
17-04-2024 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1188269-638489353220163757.jpg
Doc-P-1188269-638489353220163757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
روت المذيعة المصرية، فيفان الفقي، تفاصيل واقعة تعرضها لمحاولة خطف وسرقة من جانب سائق بشركة أوبر على غرار ما حدث للفتاة حبيبة الشماع، التي توفيت قبل أسابيع.

وقالت المذيعة المصرية في مقابلة مع "العربية" إنها لم تتحدث عن الواقعة إلا بعد حصولها على حكم قضائي بحبس السائق وتعويض قدره 100 مليون جنيه من الشركة.
Advertisement

وأوضحت أنها في يوم 7 شباط من العام 2022 طلبت عبر تطبيق أوبر سيارة لتوصيلها لمنطقة التجمع الخامس، عند وصول قائد السيارة وخلال سيره فوجئت به يقوم بتغيير المسار المتفق عليه.
 
 
 
 
صراخ واستغاثة
إلى ذلك تابعت أنها تحدثت مع السائق وسألته عما إذا كان لا يعرف الطريق فلم يرد وفوجئت به يتوقف بالسيارة وينزل منها ويفتح بابها الخلفي، طالبا منها النزول وتسليمه حقيبتها ومتعلقاتها، مؤكدة أنها اضطرت للصراخ والاستغاثة بالمارة لكنه واجه ذلك بجذبها بالقوة وسحلها على الأرض وضربها والحصول على أموالها وهاتفها.

وأضافت أن من حسن حظها أن الواقعة حدثت أمام مجمع سكني وسمع الأهالي صراخها وسارعوا لنجدتها وإنقاذها من بين يديه، وعلى الفور تمكنوا من إدخالها معهم للمجمع، طالبة منهم ضرورة تفريغ كاميرات المراقبة لإثبات الواقعة.

كما أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت بعد الحصول على رقم السيارة من معرفة صاحبها، وتبين أنه يقوم بتأجيرها للسائق المتهم ليقوم بتشغيلها لحساب شركة أوبر مقابل نسبة من الأموال.

تحت تأثير المخدرات
وقالت المذيعة المصرية إن السائق كان يبدو تحت تأثير تعاطي المخدرات، إذ كانت حالته توحي بذلك، وتم التأكد بالفعل من تعاطيه، ولذلك تواصلت مع الشركة وأبلغتهم بالواقعة، وفوجئت بردهم الذي كان غريباً - حسب قولها - من أنها أي الشركة تقوم بتأجير التطبيق، وليس الكشف عن السائقين وعمل بحث جنائي عنهم.

وتابعت أنها تواصلت مع محاميها الذي قدم كافة المستندات وتقارير الطب الشرعي وأقوال الشهود وأثبت مسؤولية الشركة والسائق، موضحة أن النيابة قدمت السائق للمحاكمة، حيث تم الحكم عليه بالحبس عام والحصول على تعويض من الشركة قدره 100مليون جنيه.
حكم قضائي
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم للمحاكمة بمحاولة خطف المجني عليها إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:29 | 2024-04-17
00:02 | 2024-04-17
23:00 | 2024-04-16
16:01 | 2024-04-16
15:00 | 2024-04-16
12:00 | 2024-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24