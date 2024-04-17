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فنون ومشاهير

بعد تصريح كاتريكسا حول تعرض شروق للضرب من قبل زوجها.. سانشاين توضح وترد!

Lebanon 24
17-04-2024 | 11:35
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بعد البلبلة الكبيرة التي حصلت على مواقع التواصل الاجتماعي اثر انتشار اشاعات حول تعرض صانعة المحتوى شروق للضرب على يد زوجها دكتور فود بسبب احمرار كبير في عينها وكدمات على يدها، نفت شروق خلال بث مباشر هذه الأخبار نفيا قاطعا.

 وردت شروق على ما قالته البلوغر كاتريكسا حول الموضوع، بشكل مباشر وعنيف.

وأكدت أن ما حصل معها كان بسبب العدسات اللاصقة، وذلك بعد أن قالت ان الطببيب أخبرها بأن الاحمرار هو نتيجة"لفحة هواء".

 وأشارت الى أن ما بدا أنه كدمات على عينها هو اسوداد من الصبغة التي كانت تستخدمها لتغيير لون شعرها، وأن الاصابة بعينها بدأت بشكل بسيط ثم كبرت بقعة الدم نتيجة القطرة التي كانت تستخدمها .

( lbc)
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