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برجك اليوم

Lebanon 24
17-04-2024 | 22:52
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الحمل
تجد مشروعاً سابقاً يبصر النور أو يعطي نتائجه الأولية، تتمتع بطاقة ايجابية تقدم لك الفرصة للتخطيط ولاختبار الافضل لك ولمصالحك
الثور
حاول ان تبتعد عن الاضواء واختل بنفسك بحثاً عن مكان هادئ تراجع فيه ذاتك، وتضع اسساً واضحة لأهدافك التي تنوي تحقيقها
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الجوزاء
تكون تحت وطأة ضغوط غير طبيعية في العمل، لكنك قادر على تسيير الأمور بدقة متناهية تلفت الأنظار
السرطان
حضورك القوي مهمّ جداً في الفترة المقبلة، لكن الحذر واجب احياناً
الأسد
اقتراحاتك القابلة للتنفيذ تلقى قبولاً جماعياً من أرباب العمل، لكن العبرة تكون في التنفيذ بجهد واحتراف
العذراء
البحث في ملفات الماضي يعيق تقدمك في العمل، الامور تغيرت جذرياً نحو مزيد من التطور
الميزان
قد لا تُقاوم الميل إلى الكتابة والتأليف أو المشاركة في ميدان إعلامي، أنصح لك بعدم المواجهة مع امرأة في محيطك المهني مهما تكن الأسباب
العقرب
عليك التركيز على الأمور الأساسية ولا تنشغل بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيء
القوس
إذا وجدت نفسك متوتراً عليك أن تبحث عن الأسباب، ويستحسن عدم القيام بالعمل المطلوب كونه واجباً عليك
الجدي
إبراز خبراتك وكفاءاتك يفتح أمامك مجالات متعددة، وقد تجد أمامك عروضاً بالجملة لتحسين وضعك
الدلو
تتركز جهودك على المهام والأعمال الصعبة لتنجزها على اكمل وجه، لذلك من الضروري تجنيد كل طاقاتك ومواهبك وقدراتك
الحوت
تقوم بخيارات صائبة وتحصل على مبالغ لم تتوقعها، من حقك أن تفرح وتزرع الفرح في محيطك
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