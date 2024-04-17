Advertisement

منوعات

رجل أعمال مصري يسقط من الطابق السابع... ما السبب؟

Lebanon 24
17-04-2024 | 23:42
A-
A+
Doc-P-1188715-638490196472754668.jpeg
Doc-P-1188715-638490196472754668.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت منطقة الهرم بالجيزة جنوب العاصمة المصرية القاهرة حادثا مأساويا، حيث لقي رجل أعمال مصرعه خلال محاولته الخروج من المصعد أثناء انقطاع الكهرباء.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بسقوط رجل أعمال جثة هامدة، حيث حاول الخروج من المصعد أثناء انقطاع الكهرباء فسقط به من الطابق السابع.
Advertisement
انقطاع الكهرباء
وتبين من التحريات أن رجل الأعمال، محمود خطاب مالك (46 سنة)، مالك إحدى الشركات السياحية وأثناء وجوده بالمصعد الخاص بمحل سكنه انقطع التيار الكهربائي وتوقف المصعد بين الطابق السادس والسابع.
وأضافت أنه عندما حاول الخروج من باب المصعد اختل توازنه وسقط من الطابق السابع إلى الأرض جثة هامدة.

يشار إلى أن الحكومة المصرية كانت قد قررت استنئاف خطتها لتخفيف الأحمال، اعتبارا من الاثنين الماضي وعقب إجازة عيد الفطر.
تخفيف الأحمال
وقررت السلطات أن تبدأ تخفيف الأحمال بدءا من الساعة 11 صباحا، وحتى الساعة 5 عصرا لمدة ساعتين بحد أقصى على كل مشترك، وكل منطقة سكنية في كافة ربوع البلاد.
وأعلنت الحكومة أن قرارها بتخفيف الأحمال يرجع بسبب الضغط على شبكات الكهرباء، ونقص الوقود لتشغيل المحطات فضلا عن ترشيد الاستخدام منه لتوفير متطلبات القطاعات الأخرى.
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف الانتهاء من هذه الأزمة في أقرب فرصة ممكنة عبر زيادة الموارد المخصصة لقطاع الكهرباء. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:25 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2024-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:21 | 2024-04-18
00:05 | 2024-04-18
23:40 | 2024-04-17
23:31 | 2024-04-17
22:52 | 2024-04-17
16:42 | 2024-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24