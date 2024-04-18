طلب يدها للزواج في مشهد رومانسي.. إليكم ما حدث!

تقدم راكب طائرة مغرم لطلب يد صديقته أثناء تواجدهما على متن رحلة طيران Air Peace، وتم التقاط هذا الفعل الرومانسي بالكاميرا.

وشاركت إحدى مستخدمات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُدعى Confidence، لقطات للحظة واسعة الانتشار على حساب تيك توك الخاص بها يوم الأحد.

ووجهة الطائة لم تُكشف في الفيديو، لكن Air Peace هي شركة طيران نيجيرية تسيّر رحلات جوية إلى وجهات في غرب إفريقيا والشرق الأوسط.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، رجلاً يخرج من مقعده لاستخدام نظام PA الخاص بالطائرة على متن الطائرة المزدحمة ليطلب يد صديقته للزواج، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ويقول الرجل عن حبيبته التي تجلس في مكان ما على متن الطائرة: "إنها ثمينة جدًا واسمها ثمين".

ثم يطرح مقدم الطلب السؤال قائلاً: "من فضلك يا عزيزتي، أريد أن أسأل، هل تقبلين الزواج بي؟"

ويضيف الرجل المغرم قبل أن يسير في ممر الطائرة لمقابلتها: "إذا أردت، فقط اخرجي وقولي لي "نعم" يا عزيزتي".

وانتشر الصفير والهتاف، بينما أخرج آخرون هواتفهم المحمولة للتصوير.

وفي مقطع فيديو ثانٍ، ظهر الرجل وهو يحيي بريشوس، ثم ركع على ركبته ليقدم لحبيبته خاتمًا.

وتبدو بريشوس سعيدة للغاية بالاقتراح العام، حيث عانقت خطيبها الجديد بعد أن وضع خاتم الخطوبة في إصبعها.

( lbc)