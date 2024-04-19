"مخبأ نووي" للبيع في حال اندلاع الحرب العالمية.. فما قصته؟

بين الحرب في أوكرانيا، وأخرى في قطاع غزة، وتبادل للقصف بين إسرائيل وإيران، ناهيك عن هجمات البحر الأحمر، واقتتال السودان، والضربات في سوريا والعراق، وأيضاً جنوب لبنان الملتهب، كل بقع التوتر هذه وغيرها الكثير باتت تنذر بنشوب حرب عالمية ثالثة.

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ولهذه الغاية، عرض مخبأ نووي تأسس خلال الحرب الباردة في غابات زانتن بألمانيا للبيع بنصف سعره، لتوفير الحماية القصوى من مخاطر الحرب العالمية الثالثة.



وجرى إخفاء الأبواب السميكة للملجأ من القنابل في الغابات الكثيفة شمال ولاية الراين-وستفاليا غربي البلاد.