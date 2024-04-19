"مخبأ نووي" للبيع في حال اندلاع الحرب العالمية.. فما قصته؟

بين الحرب في أوكرانيا، وأخرى في قطاع غزة، وتبادل للقصف بين إسرائيل وإيران، ناهيك عن هجمات البحر الأحمر، واقتتال السودان، والضربات في سوريا والعراق، وأيضاً جنوب لبنان الملتهب، كل بقع التوتر هذه وغيرها الكثير باتت تنذر بنشوب حرب عالمية ثالثة.
ولهذه الغاية، عرض مخبأ نووي تأسس خلال الحرب الباردة في غابات زانتن بألمانيا للبيع بنصف سعره، لتوفير الحماية القصوى من مخاطر الحرب العالمية الثالثة.
وجرى إخفاء الأبواب السميكة للملجأ من القنابل في الغابات الكثيفة شمال ولاية الراين-وستفاليا غربي البلاد.
وطرح الملجأ للمرة الأولى في السوق عام 2022 مقابل 1.4 مليون جنيه استرليني، لكن السعر المطلوب انخفض إلى 700 ألف جنيه استرليني، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
واستخدم الموقع في الأصل كمركز اتصالات لمسؤولي الحكومة الألمانية، خوفا من شن القوات السوفياتية غارات على ألمانيا الغربية قبل انهيار جدار برلين عام 1989.
وواصلت القوات المسلحة الألمانية استخدام المخبأ في عمليات عسكرية مختلفة حتى عام 2001، ولا يزال بالإمكان العثور على آثار من ذلك الوقت مثل لوحات التحكم ونظام الاتصالات والآلات داخل المخبأ. (العين)