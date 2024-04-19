Advertisement

منوعات

"مخبأ نووي" للبيع في حال اندلاع الحرب العالمية.. فما قصته؟

Lebanon 24
19-04-2024 | 01:02
A-
A+
Doc-P-1189221-638491110052788754.jpg
Doc-P-1189221-638491110052788754.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بين الحرب في أوكرانيا، وأخرى في قطاع غزة، وتبادل للقصف بين إسرائيل وإيران، ناهيك عن هجمات البحر الأحمر، واقتتال السودان، والضربات في سوريا والعراق، وأيضاً جنوب لبنان الملتهب، كل بقع التوتر هذه وغيرها الكثير باتت تنذر بنشوب حرب عالمية ثالثة.
Advertisement
 
ولهذه الغاية، عرض مخبأ نووي تأسس خلال الحرب الباردة في غابات زانتن بألمانيا للبيع بنصف سعره، لتوفير الحماية القصوى من مخاطر الحرب العالمية الثالثة.

وجرى إخفاء الأبواب السميكة للملجأ من القنابل في الغابات الكثيفة شمال ولاية الراين-وستفاليا غربي البلاد.
 


وطرح الملجأ للمرة الأولى في السوق عام 2022 مقابل 1.4 مليون جنيه استرليني، لكن السعر المطلوب انخفض إلى 700 ألف جنيه استرليني، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

واستخدم الموقع في الأصل كمركز اتصالات لمسؤولي الحكومة الألمانية، خوفا من شن القوات السوفياتية غارات على ألمانيا الغربية قبل انهيار جدار برلين عام 1989.

وواصلت القوات المسلحة الألمانية استخدام المخبأ في عمليات عسكرية مختلفة حتى عام 2001، ولا يزال بالإمكان العثور على آثار من ذلك الوقت مثل لوحات التحكم ونظام الاتصالات والآلات داخل المخبأ. (العين)
المصدر: العين
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:02 | 2024-04-19
02:05 | 2024-04-19
23:11 | 2024-04-18
16:48 | 2024-04-18
15:30 | 2024-04-18
13:22 | 2024-04-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24