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منوعات
ستجوب الأحياء الراقية.. مسيرة للإبل في باريس تثير الجدل
Lebanon 24
19-04-2024
|
04:02
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بعد تنديدات من جمعية للرفق بالحيوان، تم تعليق عرض من المقرر تسييره، السبت، انطلاقاً من برج إيفل في باريس بمشاركة حوالى خمسين جملاً وحيواناً آخر من سلالة الإبليات، في انتظار تأكيد من الشرطة.
وأوضح المنظم كريستيان شوتل لوكالة فرانس برس أن هذه المسيرة ترمي إلى دعم "قضية الجمل في العاصمة الفرنسية لحقوق الإنسان".
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ويندرج هذا الحدث في إطار السنة الدولية للإبليات، التي أعلنتها الأمم المتحدة من أجل تعزيز "المساهمة الأساسية" لهذه الحيوانات التي وُصفت بأنها "بطلة الصحاري والمرتفعات"، والتي تعوّل عليها "ملايين الأسر التي تعيش في بيئات صعبة في أكثر من 90 دولة".
ومنذ عام 2019، استضافت جانفري معرضين عالميين للإبل في فرنسا. وأوضح شوتل أنه وقع "في حب هذه الحيوانات من النظرة الأولى"، ويمتلك أربعة جمال يصطحبها معه في الإجازات.
وقال إنه حشد لهذا العرض الباريسي 70 ألف يورو من الأموال و34 وفدا وطنيا و80 شخصا لحماية الحدث، بينهم ثلاثة أطباء بيطريين وسيارة إسعاف تابعة للأمن المدني وشاحنتان لإنقاذ الحيوانات إذا لزم الأمر ومغارف للبراز.
لكن ذلك كله لم يكف لإقناع جمعية حقوق الحيوان "باريس أنيمو زوبوليس" Paris Animaux Zoopolis، التي نددت في بيان باستخدام هذه الحيوانات كـ"أشياء للترفيه" و"موارد غذائية مبتذلة".(الحرة)
المصدر:
الحرة
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