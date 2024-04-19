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رجل يفقأ عيني زوجته الحامل.. ولن تصدقوا ماذا فعل بنفسه!

Lebanon 24
19-04-2024 | 06:00
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 توفي رجل يبلغ من العمر 46 عامًا بسبب جروح وكسور أصيب بها بعد أن قام برمي نفسه داخل بئر، عقب اعتدائه على زوجته وتسببه في إصابتها بفقدان البصر بإحدى عينيها، جراء خلاف نشب بينهما.

 ووفقًا للتقارير الواردة من وسائل الإعلام التونسية، فقد تم نقل جثمان الرجل إلى قسم التشريح في وحدة الأغالبة بولاية القيروان والتابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزار، لإجراء الاختصاصات الجراحية اللازمة.

 وأكدت التقارير أن الزوجة المتضررة ما زالت تتلقى العلاج ووصفت حالتها الصحية بأنها في حالة خطيرة، نظرًا للأضرار التي لحقت بالعينين.

 وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الزوجة حاليًا حامل وأم لثلاثة أطفال، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وحساسية.

( lbc)
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