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حرب "الميمز" تشتعل.. بعد حرب الصواريخ الإسرائيلية الإيرانية (فيديو)

Lebanon 24
19-04-2024 | 14:35
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اندلعت حرب من نوع آخر استخدمت فيها "أسلحة الميمز" المختلفة على موقع إكس تعليقًا على الضربات الحاصلة بين إسرائيل وإيران.

وسخر مغردون إيرانيون من الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل الأسبوع الماضي.

وبعنوان "عاجل: صدر للتو فيديو جديد للهجوم الإسرائيلي على أصفهان الإيرانية"، عبر مغرد على ضعف الهجوم الإسرائيلي بمقطع فيديو يحمل فيه شخص طائرة ورقية ويصوبها بين بنايتين.
 
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لكن البعض اعتبر الأمر برمته لعبة، فكتب أحد المغردين: إيران ضد إسرائيل في الثلاثة أيام الماضية،  مع فيديو كرتوني لقطتين تتقاذفان صاروخا بمضارب التنس.  
 
 ووصف مغرد آخر ما يجري بالعمل الصغير، بقوله: لمن لم يشهد الهجوم الإسرائيلي على إيران من خلال فيديو لشخص يسقط بالعلم الإيراني لعبة أطفال في شكل طائرة.

وسخر أحد المغردين بمحتوى عنوانه :"لقطات جديدة لاعتراض إيران طائرات مسيرة إسرائيلية"، يظهر في المقطع امراة ترش المبيد على حشرة غير مرئية.
كما سخر أحد المغردين من الصاروخ الإيراني الذي سقط بالخطأ في العراق عندما كان متجها إلى إسرائيل.(سكاي نيوز عربية)

وشارك المغرد مقطع فيديو لشباب يسقط الصاورخ بحجر، وهو موجها الحجر نحو الكاميرا.
 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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