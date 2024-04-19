حرب "الميمز" تشتعل.. بعد حرب الصواريخ الإسرائيلية الإيرانية (فيديو)

اندلعت حرب من نوع آخر استخدمت فيها "أسلحة الميمز" المختلفة على موقع إكس تعليقًا على الضربات الحاصلة بين إسرائيل وإيران.



وسخر مغردون إيرانيون من الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل الأسبوع الماضي.



وبعنوان "عاجل: صدر للتو فيديو جديد للهجوم الإسرائيلي على أصفهان الإيرانية"، عبر مغرد على ضعف الهجوم الإسرائيلي بمقطع فيديو يحمل فيه شخص طائرة ورقية ويصوبها بين بنايتين.

🔥💫 Breaking News: A new video of Israel's attack on Isfahan, Iran was just released. pic.twitter.com/GwzKLUm5LU — PersianImmortal🦁 (@GreaterIran92) April 19, 2024 Advertisement

لكن البعض اعتبر الأمر برمته لعبة، فكتب أحد المغردين: إيران ضد إسرائيل في الثلاثة أيام الماضية، مع فيديو كرتوني لقطتين تتقاذفان صاروخا بمضارب التنس. لكن البعض اعتبر الأمر برمته لعبة، فكتب أحد المغردين: إيران ضد إسرائيل في الثلاثة أيام الماضية، مع فيديو كرتوني لقطتين تتقاذفان صاروخا بمضارب التنس.

Iran VS Israel these past 3 days lol pic.twitter.com/Z8QKDceTcv — General Cat Salah 🇩🇿 (@AdmiralRaisH) April 19, 2024



وسخر أحد المغردين بمحتوى عنوانه :"لقطات جديدة لاعتراض إيران طائرات مسيرة إسرائيلية"، يظهر في المقطع امراة ترش المبيد على حشرة غير مرئية. ووصف مغرد آخر ما يجري بالعمل الصغير، بقوله: لمن لم يشهد الهجوم الإسرائيلي على إيران من خلال فيديو لشخص يسقط بالعلم الإيراني لعبة أطفال في شكل طائرة.وسخر أحد المغردين بمحتوى عنوانه :"لقطات جديدة لاعتراض إيران طائرات مسيرة إسرائيلية"، يظهر في المقطع امراة ترش المبيد على حشرة غير مرئية.

كما سخر أحد المغردين من الصاروخ الإيراني الذي سقط بالخطأ في العراق عندما كان متجها إلى إسرائيل.(سكاي نيوز عربية)



وشارك المغرد مقطع فيديو لشباب يسقط الصاورخ بحجر، وهو موجها الحجر نحو الكاميرا.