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ابن الـ 20 عاما اختفى عن الأنظار.. ما حصل معه مروع

Lebanon 24
20-04-2024 | 04:00
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تسبب مقطع فيديو مؤلم لشاب أميركي يُدعى ليفيون باركر، 20 عامًا، بموجة من الحزن، حيث شوهد فيه يستمتع وهو يسبح في المحيط ويقضي وقتًا ممتعًا مع أصدقائه قبل أسبوع واحد فقط من فقدانه، بعدما فز مخمورًا من سفينة سياحية تابعة لشركة "رويال كاريبيان" واختفى.
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وتم نشر المقطع المؤثر على منصة تيك توك بواسطة صديق باركر، كاليب فيلتي، في 27 آذار الماضي، حيث كان يُظهر باركر وهو سعيد على متن قارب قبالة سواحل فلوريدا، ويتجول في المياه الضحلة، حاملاً سمكة كان قد اصطادها.

وبالإضافة إلى ذلك، قام فيلتي بنشر مقاطع فيديو أخرى لباركر وهو يمارس هوايته في الصيد ويقضي وقتًا ممتعًا مع أصدقائه. وفي إحدى هذه المقاطع، يظهر باركر وهو يطعم البجع سمكة من يديه، ما يعكس الروح الحيوية والفرح التي كان يعيشها.

وقفز باركر، الذي ينحدر من نورث بورت بولاية فلوريدا، من السطح الحادي عشر لسفينة "ليبرتي أوف ذا سيز" في حوالي الساعة الرابعة صباحًا يوم 4 نيسان. وقد سقط مسافة تبلغ 200 قدم في المحيط الأطلسي أمام أخيه ووالده الذين كانا عاجزين عن منعه من القفز، خلال رحلتهم إلى جزر البهاما.

ووفقًا لشهود عيان، فإن باركر كان في حالة سكر وقد دخل في مشاجرة مع والده قبل أن يقرر القفز.(lbci)


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